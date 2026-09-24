An Giang đề xuất dự án hạ tầng nông nghiệp hơn 5.000 tỷ đồng

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì buổi làm việc với chuyên gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự án Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và chống chịu khí hậu tỉnh An Giang.

Dự án gồm 2 hợp phần, với tổng chi phí dự kiến 5.045 tỷ đồng, tương đương 195,54 triệu USD. Hợp phần thứ nhất đầu tư hệ thống cống kiểm soát nguồn nước và kết nối, tự động hóa vận hành các cống bằng hệ thống SCADA. Hợp phần thứ hai đầu tư xây dựng các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Dự án hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua bảo đảm nguồn nước; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh; đầu tư nước sinh hoạt tại những khu vực khan hiếm nước và hoàn thiện hệ thống cống phục vụ ứng phó xâm nhập mặn.

Đại diện ADB, ông Eric Quincieu, Trưởng đoàn công tác tham vấn, chuyên gia trưởng về tài nguyên nước cho rằng, việc đầu tư dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các chuyên gia ADB rà soát quy mô, danh mục các hạng mục đầu tư, bảo đảm phù hợp với khuyến nghị của ADB và thực tiễn của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh rà soát cân đối nguồn vốn vay, cơ chế vốn vay và vốn đối ứng của dự án, báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh theo quy định.