An Giang đề xuất đầu tư hơn 925 tỷ đồng nâng cấp thiết bị cho 6 trung tâm y tế

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ quán Phần Lan do Đại sứ Pekka Voutilainen làm trưởng đoàn, trao đổi về tiến độ chuẩn bị Dự án nâng cấp trang thiết bị y tế cho 6 trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh.

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 925,233 tỷ đồng, gồm vốn vay PIF khoảng 738,844 tỷ đồng và vốn đối ứng ngân sách địa phương khoảng 186,389 tỷ đồng. Các đơn vị được đề xuất đầu tư trang thiết bị gồm Trung tâm Y tế khu vực Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, An Phú, Tri Tôn và Tịnh Biên. Dự án hướng đến nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, góp phần giảm áp lực chuyển tuyến và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu chào mừng tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về cơ chế tài chính, điều kiện tài trợ, khả năng đáp ứng vốn vay tín dụng đầu tư công PIF và thống nhất các nội dung phối hợp. Đại sứ Pekka Voutilainen khẳng định, Phần Lan cam kết và mong muốn đóng góp nâng cao năng lực y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại An Giang, đặc biệt là những khu vực còn khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, đây là công trình cấp thiết. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý IV/2026 để gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư. Theo kịch bản tiến độ, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay, tỉnh sẽ hoàn tất phê duyệt dự án vào cuối năm 2027 và tiến tới ký thỏa thuận vay vào quý I/2028.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang tặng quà cho đoàn Đại sứ quán Phần Lan.

Lãnh đạo UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ Chính phủ và Đại sứ quán Phần Lan; đồng thời kiến nghị phía Phần Lan tiếp tục đồng hành tháo gỡ các quy định về thủ tục đấu thầu, xuất xứ thiết bị và mở rộng hợp tác lâu dài trong đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ vận hành y tế.