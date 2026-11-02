An Giang: Đề xuất 80 tỷ đồng sửa chữa 4km đường ven biển xuống cấp

Ngày 2/11, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 3/2, đoạn thuộc phường Rạch Giá. Đây là tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng trong nhiều tháng qua.

Tình trạng hư hỏng nặng xuất hiện trên đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Theo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, đoạn đường 3/2 đang bị hư hỏng có chiều dài khoảng 4km, từ nút giao đường Lý Thường Kiệt đến đoạn giao cắt với đường Nguyễn Thái Bình.

Công trình thuộc tuyến đê biển do UBND TP Rạch Giá cũ đầu tư, được đưa vào khai thác hơn 5 năm nên hiện đã xuống cấp, hư hỏng.

Sở Xây dựng đề xuất cơ quan có thẩm quyền bàn giao nguyên trạng tuyến đường để đơn vị tiếp quản, thực hiện nâng cấp, sửa chữa, bảo đảm ATGT.

Tổng kinh phí đề xuất khoảng 80 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Tình trạng hư hỏng nặng trên mặt đường 3/2 tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người và phương tiện.

Tuyến đường này đi qua Khu đô thị Tây Bắc, nơi có hàng nghìn hộ gia đình sinh sống, đồng thời kết nối với tuyến đường ven biển từ phường Rạch Giá qua các phường Vĩnh Thông, nối thẳng đến Hòn Đất.

Anh Lê Trinh, người dân phường Rạch Giá, cho biết mỗi ngày anh đều phải di chuyển nhiều lần bằng xe máy trên tuyến đường 3/2.

"Trời nắng thì còn đỡ, chứ trời mưa thì các ổ gà trở thành nơi chứa nước. Mình đi xe đâu có thấy đá lởm chởm bên dưới, sơ sẩy là té ngã liền", anh Trinh nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Danh, người dân ngụ phường Rạch Giá chia sẻ thêm, anh thường lựa chọn tuyến đường 3/2 ven biển để di chuyển vì ít xe cộ, đường lại khá rộng. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông, nhất là khi trời mưa.

"Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm sớm nâng cấp, dặm vá, sửa chữa những vị trí hư hỏng trên đường để người dân đi lại an toàn", anh Danh kiến nghị.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang, kiến nghị sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện mặt đường 3/2 của người dân là đúng và cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo sự đồng bộ về mỹ quan đô thị.