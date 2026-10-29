An Giang đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm với quận Buk-gu (Hàn Quốc)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (bên phải) tặng đĩa gốm Chu Đậu vẽ 10 bảo vật quốc gia cho Quận trưởng quận Buk-gu Lee Dong-gweon.

Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Buk-gu, thành phố Ulsan (Hàn Quốc) do ông Lee Dong-gweon, Quận trưởng quận Buk-gu làm trưởng đoàn nhằm đánh giá kết quả hợp tác và trao đổi định hướng mở rộng quan hệ trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, đào tạo, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó chú trọng kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường giao lưu giữa các địa phương.

Quận trưởng quận Buk-gu Lee Dong-gweon tặng sản phẩm đặc trưng của địa phương cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước.

Theo UBND tỉnh An Giang, hiện tỉnh có 13 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc, với tổng vốn đăng ký hơn 525 triệu USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, An Giang đón khoảng 23,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách Hàn Quốc đạt hơn 619.000 lượt, là thị trường khách quốc tế lớn nhất của tỉnh.

Đối với quan hệ hợp tác giữa quận Buk-gu và thành phố Long Xuyên trước đây, UBND tỉnh An Giang sẽ phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, kế thừa và điều chỉnh nội dung hợp tác phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai từ ngày 1/7/2025, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu quận Buk-gu, thành phố Ulsan (Hàn Quốc).

Hai bên kỳ vọng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa tỉnh An Giang và các đối tác Hàn Quốc.