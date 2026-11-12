An Giang đề nghị xét danh hiệu Anh hùng cho 1 tập thể, 30 cá nhân

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 12/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến, giới thiệu tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến để đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đề nghị xem xét đối với 1 tập thể và 30 cá nhân. Nội dung thảo luận tập trung làm rõ hoàn cảnh lịch sử, quá trình chiến đấu, những chiến công tiêu biểu và đóng góp của từng trường hợp.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến tại hội nghị, phối hợp với địa phương, đơn vị và nhân chứng lịch sử tiếp tục rà soát, xác minh, bổ sung tư liệu, làm rõ thành tích của từng tập thể, cá nhân.

Việc hoàn thiện hồ sơ phải bảo đảm khách quan, chính xác, đúng người, đúng thành tích và tiêu chuẩn; đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy