An Giang đề nghị truy tố 3 bị can liên quan vụ mua bán, tàng trữ súng quân dụng

Các bị can Bùi Trọng Vinh, Nguyễn Văn Thảo, Lưu Nguyễn Ngọc Toàn (từ trái qua).

Theo kết luận điều tra, các bị can gồm Bùi Trọng Vinh (sinh năm 2000, ngụ phường Long Xuyên) bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lưu Nguyễn Ngọc Toàn (sinh năm 1996, ngụ phường Mỹ Thới) về các tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 1997, ngụ phường Mỹ Thới) về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình điều tra xác định, khoảng giữa tháng 2/2026, Toàn liên hệ với Thảo qua Facebook để hỏi mua súng. Thảo làm trung gian liên lạc với Nguyễn Hữu Tính (sinh năm 1996, ngụ phường Mỹ Thới). Sau đó, Toàn mua của Tính một khẩu súng với giá 3,5 triệu đồng và được tặng kèm đạn.

Toàn mang súng về cất tại phòng khách nhà trọ. Đến ngày 2/3, Toàn đưa khẩu súng cùng 5 viên đạn đựng trong túi xách cho Bùi Trọng Vinh mang về cất giấu trong tủ quần áo.

Sáng 13/3, Công an phường Long Xuyên kiểm tra hành chính tại nhà Vinh, phát hiện và thu giữ khẩu súng cùng 5 viên đạn. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh xác định súng và đạn thu giữ là vũ khí quân dụng.

Đối với Nguyễn Hữu Tính, do đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ khởi tố về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng trong vụ án khác, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi của Tính cho Công an TP. Cần Thơ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 16/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 3 bị can theo quy định.