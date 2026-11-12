An Giang đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 tập thể và 30 cá nhân

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp danh sách, hồ sơ thành tích của các tập thể, cá nhân do các đơn vị, địa phương và nhân chứng lịch sử giới thiệu.

Với sự góp mặt của nhiều đồng chí từng trực tiếp chiến đấu và chỉ huy trên chiến trường An Giang, Kiên Giang trước đây, hội nghị đã ghi nhận thêm nhiều thông tin, tư liệu lịch sử quý giá.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Các đại biểu tập trung thảo luận, đối chiếu và làm rõ hoàn cảnh lịch sử, quá trình chiến đấu cũng như những chiến công tiêu biểu trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu của từng trường hợp, nhằm bảo đảm tính khách quan, chặt chẽ theo đúng quy định.

Qua quá trình xem xét và thảo luận, hội nghị thống nhất đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến đối với 1 tập thể và 30 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc rà soát, đề nghị tôn vinh các tập thể, cá nhân có chiến công xuất sắc mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, đơn vị và nhân chứng lịch sử để khai thác tư liệu, xác minh kỹ lưỡng từng trường hợp.

Quá trình hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải tuân thủ lộ trình cụ thể, bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác, đúng người, đúng thành tích và đúng tiêu chuẩn, tuyệt đối không để bỏ sót những tập thể, cá nhân xứng đáng được tôn vinh.

Qua đó, góp phần gìn giữ truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân An Giang, giáo dục lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay.