Các thầy cô giáo nhận Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026

Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực trong nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục. Cụ thể, ở cấp học mầm non có 428 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; cấp tiểu học có 621 giáo viên; cấp THCS có 916 giáo viên, trong đó có 340 giáo viên đạt thành tích xuất sắc.

Những kết quả này cho thấy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tiếp tục được duy trì và phát triển ở các cấp học. Đặc biệt, việc có hàng trăm giáo viên đạt thành tích xuất sắc ở cấp THCS phản ánh sự trưởng thành về chuyên môn, năng lực tổ chức hoạt động dạy học và khả năng vận dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục trong thực tiễn. Đó còn là kết quả của cả quá trình lao động sư phạm nghiêm túc, bền bỉ; quá trình tự học, tự nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện năng lực nghề nghiệp. Từ đó, phong trào giáo viên dạy giỏi thực sự trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ giáo viên trong đổi mới giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Nhiều giáo viên ứng dụng tốt công nghệ thông tin, AI, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các thiết bị dạy học, tạo nên những giờ học sinh động, hấp dẫn và giàu tính thực tiễn, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Nếu danh hiệu Giáo viên dạy giỏi ghi nhận năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và sự sáng tạo trong hoạt động giảng dạy thì danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú là sự tôn vinh cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong đợt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17, ngày 14 tháng 5 năm 2026, Hội đồng cấp tỉnh An Giang đã thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 68 cá nhân và đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 01 cá nhân. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với những nhà giáo đã dành nhiều năm tháng gắn bó với bục giảng, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Đối với mỗi nhà giáo, danh hiệu cao quý không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào của gia đình, đồng nghiệp, nhà trường và địa phương nơi người thầy, người cô đã gắn bó, cống hiến.

Đằng sau mỗi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu là một quá trình phấn đấu lâu dài, được thể hiện qua phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và những thành tích cụ thể trong công tác giáo dục. Có những nhà giáo đã dành gần trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người; có những người nhiều năm công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn; có những giáo viên luôn đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học sư phạm, bồi dưỡng học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Dù ở môi trường công tác nào, điểm chung của những nhà giáo tiêu biểu vẫn là tình yêu nghề, lòng thương yêu học trò, tinh thần trách nhiệm và ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự của người thầy. Vậy nên, Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú là sự khẳng định đối với những cống hiến đáng trân trọng ấy. Còn danh hiệu Nhà giáo Nhân dân thể hiện sự tôn vinh đặc biệt đối với những cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và có ảnh hưởng tích cực đối với sự nghiệp giáo dục. Việc Hội đồng cấp tỉnh An Giang thống nhất đề nghị xét tặng các danh hiệu cao quý cho 69 cá nhân trong đợt xét lần thứ 17 năm 2026 cho thấy sự quan tâm của địa phương đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Bởi lẽ, trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, giáo dục cũng cần những tấm gương sáng để truyền cảm hứng. Một nhà giáo tận tụy, một người thầy có phương pháp giảng dạy sáng tạo, một cô giáo hết lòng vì học sinh nghèo có thể tạo nên những ảnh hưởng tích cực vượt ra ngoài phạm vi lớp học, góp phần hình thành những thế hệ học trò có tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh những danh hiệu thi đua và hình thức tôn vinh của ngành, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục tạo thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo. Trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 51 thầy cô giáo có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 08 thầy cô giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm 2026; cô giáo Trương Thị Mai Trinh, giáo viên Trường TH, THCS và THPT Kiên Hải được Trung ương Đoàn tuyên dương là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ V năm 2026. Đây là phần thưởng có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và những đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhà giáo trong chiến lược phát triển đất nước. Đồng thời là niềm vinh dự, là trách nhiệm để các thầy cô tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy năng lực chuyên môn và tinh thần cống hiến hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tuyên dương, trao thưởng giáo viên và học sinh có thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia cấp THPT năm học 2025 -2026

Năm học 2025 - 2026, An Giang có 180 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; mỗi môn có 20 học sinh dự thi. Tỉnh có 12 trường THPT, THCS và THPT có học sinh đoạt giải, với 89 giải thưởng, đạt 49,44%. Với kết quả này, tỉnh An Giang xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 29 toàn quốc; 19 học sinh đạt giải nhì và 26 học sinh đạt giải ba nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tặng giấy khen 5 tập thể trường: THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, THPT Nguyễn Thần Hiến, THCS và THPT Võ Văn Kiệt; 44 học sinh và 44 giáo viên có thành tích xuất sắc đột xuất trong Kỳ thi Chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 được khen thưởng.

Ngoài nhận khen thưởng theo quy định, tỉnh An Giang tặng mỗi học sinh giải khuyến khích 20 triệu đồng; mỗi học sinh đạt giải ba 50 triệu đồng và mỗi học sinh đạt giải nhì 80 triệu đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, ghi nhận sự nỗ lực của các học sinh, nhất là sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển và mong rằng ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Tăng cường tính đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức dạy học; quan tâm nhiều hơn đến học sinh vùng khó khăn, vùng biên giới, bảo đảm công bằng trong giáo dục. Gắn giáo dục mũi nhọn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ chuyển đổi số và Hội nhập quốc tế,…

Sau sắp xếp, toàn tỉnh An Giang có 47.538 cán bộ, giáo viên và nhân viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo, trong đó, có 2.373 cán bộ quản lý, 40.669 giáo viên và 4.496 nhân viên. Đây là lực lượng có quy mô lớn, giữ vai trò trực tiếp trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ quản lý, mỗi giáo viên và nhân viên đều đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục được duy trì ổn định, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Vậy nên, trong bối cảnh không gian phát triển mới, năm học 2026 - 2027, ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang sẽ xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo yêu cầu của từng cấp học; phát huy hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và những mô hình đổi mới sáng tạo trong nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn và hạnh phúc; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp của toàn thể đội ngũ nhà giáo.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực; tăng cường thực hành, thí nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, học tập theo dự án, học tập qua trải nghiệm, thảo luận, hợp tác, giải quyết vấn đề phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện nhà trường; lồng ghép hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng công dân số, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội thông qua các môn học, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội và các hoạt động phù hợp với từng cấp học.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, mất an toàn thực phẩm, ma túy, thuốc lá điện tử, vi phạm pháp luật và nguy cơ trên không gian mạng; xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn và phát huy vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh; đổi mới phương pháp và đa dạng hóa hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác vì sự tiến bộ của người học, gắn với yêu cầu cần đạt của chương trình và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, trình độ nhận thức của học sinh.

Khi các lực lượng cùng chung trách nhiệm, cùng hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, chất lượng giáo dục sẽ có thêm nền tảng vững chắc để năm học 2026 -2027, cấp tiểu học kết quả giáo dục 34% đạt hoàn thành xuất sắc môn học, 12,50% hoàn thành tốt, 52,40% hoàn thành và chưa hoàn thành 1,00%. Cấp THCS kết quả học tập: Tốt đạt 34.30%, khá đạt 38.40%, đạt có 25.50% và chưa đạt 1.80%. Cấp THPT kết quả học tập: Tốt đạt 37,3.%, khá đạt 46.%, 15.50% đạt và 1.20% chưa đạt. Tổng cộng kết quả học tập (THCS, THPT): Tốt 41.47%, khá 36.87%, đạt 20.20% và chưa đạt 1.46%. Học sinh hoàn thành Chương trình giáo dục tiểu học đạt 99.20%; học sinh tốt nghiệp THCS (Hoàn thành Chương trình THCS) đạt 99.90%; học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,91%.