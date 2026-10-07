An Giang đẩy tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang ngày 6/7 đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu đặc khu Phú Quốc.

Thống nhất chủ trương 4 nội dung liên quan đến đầu tư, hạ tầng

Một trong những nội dung trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận là tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Đây là nhóm nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để tổ chức sự kiện quốc tế tại Phú Quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành chủ trì hội nghị. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương đối với 4 nội dung liên quan đến đầu tư, hạ tầng và nguồn lực phục vụ phát triển.

Cụ thể, tỉnh thống nhất chủ trương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Tòa khách sạn, thương mại dịch vụ và du lịch cao cấp APEC theo Nghị quyết số 41/2026/QH16.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ trương chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tổ hợp Tòa tháp biểu tượng và thương mại dịch vụ du lịch Phú Quốc. Đây là những dự án có liên quan trực tiếp đến việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch và không gian phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027.

Phối cảnh trục ĐT975 với 10 làn xe và tuyến LRT kết nối sân bay tới Trung tâm hội nghị APEC

Về hạ tầng giao thông, tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh Dự án đường tỉnh ĐT.975, đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973, trong đó bổ sung hạng mục đường gom. Việc điều chỉnh được đặt trong tổng thể yêu cầu hoàn thiện hạ tầng kết nối tại Phú Quốc, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển và tổ chức các hoạt động trong thời gian diễn ra APEC 2027.

Bên cạnh các dự án đầu tư và giao thông, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất chủ trương về quy định hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh An Giang. Nội dung này hướng tới việc tạo thêm nguồn lực cho phát triển nhân lực, trong đó có các lĩnh vực phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lâm Minh Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV/2026 theo từng tháng, xác định cụ thể nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Theo yêu cầu này, các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm cần được gắn với tiến độ cụ thể, trong đó tập trung thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm và tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên. Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 đang được rút ngắn, việc đẩy nhanh các dự án tại Phú Quốc vừa phục vụ yêu cầu tổ chức sự kiện quốc tế, vừa tạo thêm động lực đầu tư cho địa phương.

Hiệu ứng đầu tư sau APEC 2027

Đặc khu Phú Quốc đang được định hướng trở thành địa bàn trọng điểm trong công tác chuẩn bị APEC 2027. Các dự án khách sạn, thương mại - dịch vụ, du lịch và hạ tầng giao thông được triển khai phục vụ sự kiện cũng có thể tạo ra năng lực khai thác lâu dài sau khi APEC kết thúc.

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC (gồm Nhà biểu diễn đa năng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Công viên APEC). Ảnh: TTXVN phát

Về đầu tư, hệ thống hạ tầng và cơ sở lưu trú, dịch vụ được nâng cấp có thể cải thiện khả năng tiếp nhận các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quy mô lớn và dòng vốn đầu tư mới. Đây là cơ sở để Phú Quốc tiếp tục phát triển các ngành du lịch, dịch vụ cao cấp, thương mại và kinh tế ban đêm.

Đối với du lịch, việc nâng chất lượng hạ tầng giao thông và dịch vụ có thể giúp mở rộng phân khúc khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Cùng với đó, các công trình phục vụ APEC nếu được quy hoạch và khai thác hiệu quả sau sự kiện sẽ hạn chế nguy cơ đầu tư dàn trải, đồng thời nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản hạ tầng.

Ở góc độ kinh tế, hiệu ứng từ APEC 2027 không chỉ nằm ở hoạt động trong thời gian diễn ra sự kiện mà còn ở khả năng tạo một chu kỳ đầu tư và dịch vụ mới cho Phú Quốc. Hạ tầng hoàn thiện hơn, năng lực lưu trú tăng và khả năng tổ chức sự kiện quốc tế được nâng lên có thể củng cố vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch và dịch vụ quốc tế, qua đó đóng góp vào tăng trưởng của An Giang trong trung và dài hạn.

Việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng thời xem xét các dự án đầu tư, điều chỉnh hạ tầng giao thông và yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng tháng cho thấy công tác chuẩn bị APEC 2027 đang được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế của An Giang. Trong đó, tiến độ từng công trình, dự án sẽ là yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ từ nay đến thời điểm diễn ra sự kiện và trong giai đoạn khai thác các công trình sau APEC.