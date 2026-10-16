An Giang đẩy nhanh xử lý 1.155 cơ sở nhà, đất dôi dư

Một góc đô thị Rạch Giá nhìn từ trên cao. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Theo Báo cáo số 353-BC/ĐU ngày 2/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 7.014 cơ sở nhà, đất, gồm 5.859 cơ sở tiếp tục sử dụng và 1.155 cơ sở dôi dư. So với ngày 31/8/2026, số cơ sở dôi dư tăng 2 cơ sở do điều chuyển, chuyển giao tài sản và rà soát bổ sung các cơ sở sau sắp xếp.

Trong tổng số 1.155 cơ sở dôi dư, có 1.154 cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý, còn 1 cơ sở chưa được phê duyệt. Các phương án được triển khai theo hướng ưu tiên phục vụ mục đích công, cho thuê ngắn hạn và khai thác theo quy định của pháp luật về đất đai.

253 cơ sở đã được bàn giao, đưa vào sử dụng

Đối với nhóm 385 cơ sở ưu tiên sử dụng cho mục đích công, tỉnh đã triển khai phương án đối với 372 cơ sở. Trong đó, 253 cơ sở đã có quyết định bàn giao và đưa vào sử dụng; 59 cơ sở đã bàn giao nhưng chưa sử dụng do cần sửa chữa, bổ sung trang thiết bị; 60 cơ sở đã có quyết định điều chuyển, bố trí tái sử dụng nhưng chưa bàn giao.

Còn 13 cơ sở đang được rà soát hồ sơ, xử lý các thủ tục liên quan đến trả lại đất cho người dân, khiếu nại, tranh chấp, lấn chiếm và tiếp nhận tài sản.

Ở nhóm 682 cơ sở cho thuê ngắn hạn theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP, toàn bộ đã được triển khai thủ tục và xin ý kiến Chủ tịch UBND cùng cấp về phương án. Đến ngày 30/9, có 644 cơ sở được phê duyệt giá cho thuê, 633 cơ sở được thông báo cho thuê; 111 cơ sở đã ký hợp đồng và bàn giao tài sản, với tổng giá trị hợp đồng 55.191 triệu đồng.

Đối với 87 cơ sở dự kiến khai thác theo pháp luật về đất đai, tỉnh đã phê duyệt danh mục khai thác 82 cơ sở, phê duyệt giá khởi điểm 8 cơ sở và thông báo khai thác 1 cơ sở. Còn 5 cơ sở chưa được phê duyệt danh mục, đang rà soát điều kiện và xử lý nhà xuống cấp, mất an toàn trước khi khai thác đất.

Gỡ vướng thủ tục, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10

Theo báo cáo, tiến độ xử lý một số cơ sở còn chậm do vướng thủ tục trả lại đất có tài sản trên đất cho tổ chức, cá nhân từng hiến đất; khiếu kiện, tranh chấp kéo dài. Với nhóm khai thác theo pháp luật về đất đai, quy trình đấu giá qua nhiều bước, cần phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn. Việc chưa ban hành chính sách ưu đãi về tiền thuê nhà cũng ảnh hưởng đến quá trình mời gọi nhà đầu tư.

Trước tình hình trên, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026 việc xử lý 13 cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ, 59 cơ sở đã bàn giao nhưng chưa đưa vào sử dụng, 60 cơ sở đã có quyết định nhưng chưa bàn giao và 5 cơ sở còn vướng thủ tục khai thác theo pháp luật về đất đai.

Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu đẩy mạnh công khai thông tin cho thuê nhà, đất; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tăng cường bảo vệ tài sản, không để xảy ra lấn chiếm, thất thoát, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tháo gỡ vướng mắc về thủ tục trả đất, đấu giá; Sở Xây dựng tham mưu chính sách ưu đãi tiền thuê nhà và giải pháp đối với cơ sở xuống cấp.

Việc xử lý nhà, đất dôi dư không chỉ dừng ở hoàn thành thủ tục mà cần được đánh giá bằng kết quả bàn giao, sử dụng và khai thác thực tế. Đẩy nhanh tiến độ, công khai thông tin và tháo gỡ đúng các điểm nghẽn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, hạn chế lãng phí nguồn lực.

P.V