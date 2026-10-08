An Giang đẩy nhanh tuyên truyền, văn hóa phục vụ APEC 2027

Thi công công trình Trung tâm Hội nghị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN phát

Chủ trì cuộc họp với Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa thuộc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chuẩn bị tổ chức các hội nghị, hoạt động của Năm APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương rà soát, hoàn thiện Tiểu Đề án tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa về APEC 2027 trong tháng 10, sẵn sàng triển khai ngay sau khi được Trung ương phê duyệt.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao xây dựng phương án tổng thể các hoạt động văn hóa, quảng bá, tham quan dành cho đại biểu và báo chí quốc tế; phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông chi tiết, trong đó có Đề án quảng cáo ngoài trời.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền sau khi Việt Nam nhận cờ đăng cai vào tháng 11 tới; đồng thời đề nghị Báo và Phát thanh, truyền hình An Giang nghiên cứu mở chuyên mục APEC định kỳ, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông rộng rãi trước thềm Năm APEC 2027.

Sở Du lịch được giao chủ trì thiết kế quà tặng phục vụ sự kiện. Các sở, ngành liên quan phải hoàn thành danh sách nhân sự để kiện toàn Tiểu ban, đồng thời xây dựng dự toán kinh phí chi tiết, xác định rõ nguồn chi giữa Trung ương và địa phương theo quy định.

Trong 9 tháng qua, An Giang đã tổ chức gần 2.900 cuộc tuyên truyền về APEC, thu hút hơn 101.700 lượt người tham gia. Báo và Phát thanh, truyền hình An Giang thực hiện hơn 2.350 tin, bài, phóng sự về APEC.

Tỉnh cũng đã hoàn thành chuyên trang APEC 2027 đa ngôn ngữ, xây dựng Không gian số An Giang và rà soát hạ tầng thông tin tại 31 cơ sở ở Phú Quốc, trong đó 5 cơ sở cần được tăng cường, bổ sung.