An Giang đẩy nhanh tiến độ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ APEC 2027

Quang cảnh cuộc họp.

Đây là nội dung trọng tâm được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, Trưởng Tiểu ban Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động APEC 2027 kết luận tại cuộc họp thứ 8 vào sáng 8/10.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của năm APEC 2027, UBND tỉnh An Giang giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Du lịch, Công an tỉnh triển khai 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng với khoảng 1.600 đến 2.300 học viên để phục vụ các nhóm nhiệm vụ về APEC và hội nhập quốc tế; lễ tân, nghi thức ngoại giao; quản lý môi trường, văn minh đô thị; an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp.

Đến thời điểm hiện tại, các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã chủ động xây dựng kế hoạch, thông báo chiêu sinh, rà soát, lập danh sách đối tượng tham dự và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch và được UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở, ngành rà soát kỹ chương trình đào tạo với đơn vị phối hợp trước khi tổ chức. Riêng Công an tỉnh, do đặc thù nghiệp vụ, phải hoàn thành chương trình trước ngày 15/10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các sở, ngành hoàn thành danh sách học viên trong tháng 10, đảm bảo điều kiện tổ chức đào tạo vào đầu tháng 11.

Về thủ tục lựa chọn nhà thầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư căn cứ quy định hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài chính để chủ động thực hiện, không để ảnh hưởng tiến độ đào tạo.

Đối với kinh phí hỗ trợ sinh viên tình nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát những trường hợp không được hưởng sinh hoạt phí, công tác phí, tổng hợp dự toán để tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ.

Về địa điểm tổ chức, các đơn vị chủ động lựa chọn địa điểm phù hợp, theo hướng tiết kiệm chi phí đi lại nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu và chất lượng đào tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cũng yêu cầu Tiểu ban tiếp tục phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC 2027 rà soát nhu cầu đào tạo, xác định rõ những nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương để chủ động triển khai, tránh chồng chéo và bảo đảm yêu cầu phục vụ năm APEC 2027.