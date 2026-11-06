An Giang đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản Óc Eo - Ba Thê

Cuộc đối thoại với Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS), dự kiến diễn ra tại Paris (Pháp) ngày 28/11/2026, được xác định là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, hướng tới mục tiêu ghi danh di tích vào Danh mục Di sản thế giới năm 2027.

Theo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, đến nay, tỉnh đã hoàn thành báo cáo giải trình, bổ sung 8 nội dung theo yêu cầu của ICOMOS và gửi Trung tâm Di sản thế giới, ICOMOS trước thời hạn ngày 2/11/2026.

Báo cáo được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học và đơn vị liên quan.

Nhiều đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Tập trung 9 nhóm nhiệm vụ, chuẩn bị đối thoại với ICOMOS

Để bảo đảm tiến độ xây dựng hồ sơ đề cử, Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Kế hoạch cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ, bảo đảm hoàn tất trước ngày 15/11/2026.

Các nhiệm vụ liên quan đến hồ sơ đề cử được yêu cầu ưu tiên giải quyết theo cơ chế “luồng xanh”, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với cuộc đối thoại với ICOMOS tại Pháp ngày 28/11, tỉnh cần xây dựng kịch bản chi tiết, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phương án giải trình, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn công tác.

Nội dung trao đổi phải bảo đảm tính chuyên môn, sử dụng ngôn ngữ chính xác, phù hợp; phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học trong việc làm rõ những vấn đề ICOMOS quan tâm trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Tỉnh cũng sẽ phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn.

Song song với công tác hoàn thiện hồ sơ, An Giang tiếp tục chú trọng các nhiệm vụ quản lý, bảo tồn di sản; định hướng nghiên cứu, khai quật khảo cổ; rà soát quy định quản lý di tích, tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái tại khu vực di tích và vùng đệm.

Đặc biệt, việc xây dựng cơ chế phối hợp và phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ di sản được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Đơn vị tư vấn cùng các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện báo cáo chuyên sâu, hệ thống hình ảnh, đồ họa và mô hình 3D phục vụ cuộc đối thoại.

Khẳng định giá trị di sản văn minh Óc Eo

Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng, gắn với sự hình thành và phát triển của văn hóa Óc Eo, nền văn hóa cổ từng phát triển rực rỡ ở Nam Bộ từ những thế kỷ đầu Công nguyên đến khoảng thế kỷ VII.

Các di tích, di vật được phát hiện tại khu vực Óc Eo - Ba Thê cung cấp những tư liệu có giá trị về đời sống kinh tế, văn hóa, tín ngưỡng, tổ chức xã hội và hoạt động giao thương của cư dân cổ. Hệ thống dấu tích khảo cổ cho thấy sự phát triển của một trung tâm đô thị - thương cảng cổ, có quan hệ giao lưu rộng rãi với nhiều khu vực trong khu vực và thế giới.

Những phát hiện khảo cổ tại đây góp phần làm sáng tỏ vị trí của vùng đất Nam Bộ trong mạng lưới giao thương hàng hải quốc tế thời cổ đại, đồng thời bổ sung những cứ liệu quan trọng cho nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển của các nền văn minh ở Đông Nam Á.

Giá trị của Óc Eo - Ba Thê còn thể hiện ở tính đa dạng của hệ thống di tích, từ dấu tích kiến trúc, cư trú, công trình tôn giáo đến các hiện vật phản ánh hoạt động sản xuất và trao đổi hàng hóa. Đây là nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng để nghiên cứu quá trình tiếp xúc, giao lưu và tiếp biến văn hóa trong khu vực.

Việc xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới vì vậy không đơn thuần là hoàn thiện các thủ tục ghi danh, mà còn là cơ hội để hệ thống hóa kết quả nghiên cứu, làm rõ giá trị nổi bật toàn cầu của di tích, nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn lâu dài.

Hiện An Giang đang tiếp tục triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa, chuẩn bị danh sách đại biểu và dự thảo chương trình công tác tham dự cuộc đối thoại với ICOMOS theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Với những giá trị lịch sử, khảo cổ và văn hóa đặc sắc, Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê được kỳ vọng sẽ trở thành một di sản thế giới mới của Việt Nam vào năm 2027, góp phần khẳng định chiều sâu lịch sử, vị thế văn hóa của vùng đất Nam Bộ và tăng cường sự hiện diện của di sản Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.