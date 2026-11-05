An Giang đẩy nhanh đầu tư hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc với xã Ô Lâm

Theo báo cáo của địa phương, xã Ô Lâm đang tập trung triển khai các dự án thành phần, trong đó nổi bật là Dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Dự án có 7 công trình với tổng kinh phí hơn 8,1 tỉ đồng, gồm các tuyến giao thông quan trọng như đường Păng Khna và đường Đonpren.

Đến nay, có 3 công trình đã hoàn thành 100%; các công trình còn lại đạt từ 20% đến trên 50% khối lượng thi công. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành thi công, thanh quyết toán các công trình trước ngày 15.12.2026.

Đối với các dự án về giáo dục, văn hóa, bình đẳng giới và tuyên truyền thuộc Dự án 5, 6, 8 và 10, xã đang rà soát, điều chỉnh phương án phân bổ và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm các nội dung hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Danh Tha ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Ô Lâm trong việc bám sát tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn khi triển khai chương trình. Đồng thời, yêu cầu địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các dự án; kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn công tác cũng đề nghị xã tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đẩy mạnh giải ngân và thanh quyết toán đúng thời hạn. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình triển khai.

Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Ô Lâm không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.