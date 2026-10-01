An Giang đẩy nhanh chuẩn bị APEC 2027 tại Phú Quốc

Thi công các công trình trên đại công trường Phú Quốc (An Giang) phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN phát

Nội dung trên được nêu tại Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 25/9/2026 của Tỉnh ủy An Giang, do Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ký thay Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo Chỉ thị, thời gian chuẩn bị đến khi diễn ra Hội nghị APEC 2027 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và một số công trình, dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sở, ban, ngành xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Đảng ủy UBND tỉnh được yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và các cơ chế, chính sách phục vụ APEC 2027. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ các công trình, dự án; kịp thời xử lý khó khăn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, công việc.

Đối với các dự án phục vụ APEC 2027, Chỉ thị yêu cầu tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, đấu thầu, ngân sách và tài chính; kiểm soát chặt các khâu có nguy cơ phát sinh vi phạm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thất thoát tài sản nhà nước và lợi ích nhóm.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban Quốc gia về APEC 2027, tập trung chuẩn bị về tổ chức, thông tin, tuyên truyền, quảng bá, lễ tân, hậu cần, y tế, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện phục vụ các đoàn công tác, khảo sát, hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu xác định rõ từng công trình, nhiệm vụ trọng tâm, mốc hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Tiến độ thực hiện phải được báo cáo hằng tuần, trong đó nêu rõ kết quả, phần việc còn lại, nội dung chậm hoặc có nguy cơ chậm, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý.

Đặc biệt, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc được yêu cầu tập trung lãnh đạo UBND đặc khu và hệ thống chính trị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ phục vụ APEC 2027; chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án, giải phóng mặt bằng và tái định cư, đồng thời bảo đảm đời sống, sinh kế và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Cùng với chuẩn bị hạ tầng, tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn, phòng ngừa tội phạm, cháy nổ và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động APEC 2027 tại Phú Quốc.