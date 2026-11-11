An Giang đẩy mạnh tuyên truyền công trình trọng điểm, APEC 2027

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Mạnh Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 11/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2026. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Thị Phà Ca và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đoàn Hồng Phúc đồng chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong tháng 10/2026, có 2.231 tin, bài phản ánh về An Giang được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Hà đề nghị các cơ quan báo chí tập trung phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiến độ các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền phát triển kinh tế biển, nuôi biển công nghệ cao, kinh tế biên mậu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và chống khai thác IUU.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã thông tin một số vấn đề dư luận quan tâm.

Về an ninh trật tự và an toàn giao thông, trong tháng 10/2026, hệ thống camera giám sát phát hiện 1.751 trường hợp vi phạm, xử phạt 329 trường hợp với tổng số tiền hơn 1,356 tỷ đồng. Sau sự cố lật ca nô tại Hòn Mây Rút (đặc khu Phú Quốc), lực lượng chức năng đã kiểm tra 70 lượt phương tiện, xử phạt 17 trường hợp và đình chỉ 82 bến, 74 phương tiện không đủ điều kiện. Trước tình trạng khách nước ngoài thuê xe tự lái vi phạm giao thông tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh đã tuyên truyền và vận động 5 cơ sở cho thuê xe ký cam kết chấp hành quy định.

Về hạ tầng giao thông, Quốc lộ 80 (đoạn Rạch Giá - Hà Tiên) chịu áp lực xe tăng gấp 10 lần thiết kế; tỉnh đã phê duyệt 180 tỷ đồng nâng cấp đoạn Rạch Giá - Ba Hòn và ưu tiên vốn bảo trì giai đoạn 2026 - 2027. Dự án cầu vượt biển Rạch Giá đạt 93% kế hoạch năm (dự kiến hoàn thành tháng 10/2028); dự án mở rộng Đường tỉnh 941 đạt 47% khối lượng, lùi thời hạn hoàn thành sang năm 2027 do thiếu vật liệu.

Về văn hóa - xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao thông tin công tác chuẩn bị chuỗi sự kiện “Dòng xanh An Giang” nhân kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.