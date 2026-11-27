Cánh cửa việc làm trong các lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế được mở ra tại Lễ ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực vừa được UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group tổ chức. Buổi lễ không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027 mà còn hướng tới sự phát triển bền vững của Phú Quốc sau sự kiện.

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho người dân An Giang

Khi các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 như cảng hàng không, trung tâm hội nghị, hệ thống giao thông và các tổ hợp nghỉ dưỡng đang từng ngày thành hình tại Phú Quốc, một cuộc chạy đua khác cũng đang diễn ra: chuẩn bị đội ngũ nhân lực đủ năng lực vận hành những công trình tầm vóc quốc tế.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế của Sun Group, nhu cầu tuyển mới trong năm 2027 tại Phú Quốc đã lên tới hơn 14.000 người. Đây không chỉ là bài toán nhân sự của doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội để hàng nghìn lao động An Giang được học nghề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp ngay trên quê hương.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Cao Quốc Điện phát biểu tại tọa đàm.

Đón đầu cơ hội này, UBND tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng Tập đoàn Sun Group đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2031. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ hướng nghiệp, đào tạo, thực hành, thực tập đến kết nối tuyển dụng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, một trong những vấn đề mang tính quyết định đối với Phú Quốc và tỉnh An Giang chính là nguồn nhân lực và chỉ đạo thực hiện 3 hành động: “Thứ nhất, phải xác định rõ đào tạo ngành nghề gì, đào tạo bao nhiêu và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nào. Thứ hai, đào tạo phải gắn với cam kết tiếp nhận lao động, đồng thời tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương. Thứ ba, phải đặc biệt quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho học sinh, gắn hướng nghiệp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.”

Tại sự kiện, các đơn vị thành viên của Sun Group trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế đã ký kết hợp tác với 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Trường Cao đẳng Kiên Giang, Trường Trung cấp An Giang, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú và Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

Thông qua các thỏa thuận, học sinh, sinh viên sẽ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, bệnh viện và các đơn vị hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Doanh nghiệp sẽ tham gia xây dựng chương trình đào tạo, cử chuyên gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và ưu tiên tuyển dụng những ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng (giữa) tại lễ ký kết hợp tác.

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch, Khách sạn EHL - Phú Quốc (Học viện Du lịch Mặt Trời) cũng ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh An Giang, mở rộng cơ hội hướng nghiệp, học nghề, đào tạo lại và kết nối việc làm cho học sinh sau THCS, THPT cũng như lực lượng lao động đang có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Tại Học viện Du lịch Mặt trời, người học có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của EHL Hospitality Business School (Thụy Sĩ) - trường đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới, đối tác chiến lược của Sun Group từ tháng 8/2025. Với mô hình đào tạo kép, thời lượng thực hành chiếm tới 70% chương trình, học viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ năm đầu tiên tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc hệ sinh thái Sun Group, được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế hàng đầu như JW Marriott, Conrad, Hilton, New World hay Rixos.

Không chỉ được trang bị kỹ năng nghề, tiếng Anh chuyên ngành và tác phong phục vụ theo chuẩn quốc tế, học viên còn được tạo điều kiện tiếp cận các gói hỗ trợ tài chính, bố trí ký túc xá và cơ hội việc làm trong hệ sinh thái Sun Group. Đây là cơ hội để nhiều bạn trẻ An Giang được học nghề theo tiêu chuẩn quốc tế ngay trên quê hương, giảm bớt gánh nặng chi phí và mở rộng triển vọng nghề nghiệp.

Thông qua các thỏa thuận hợp tác với tỉnh An Giang và các cơ sở đào tạo, Sun Group kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội học nghề, việc làm và phát triển sự nghiệp cho người dân địa phương, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Phú Quốc sau sự kiện.

Doanh nghiệp cùng nhà trường bắt tay giải bài toán nhân lực

Làm thế nào để biến những cam kết trên giấy thành hàng nghìn cơ hội việc làm thực tế là câu hỏi trọng tâm của tọa đàm “Chìa khóa nào cho nguồn nhân lực Phú Quốc đón đầu vận hội APEC 2027”, diễn ra ngay sau lễ ký kết.

Từ dữ liệu tuyển dụng của Sun Group và nguồn tốt nghiệp dự kiến năm 2027 tại 9 cơ sở đào tạo, kết quả đối chiếu sơ bộ cho thấy, trong tổng số 8.681 học sinh, sinh viên dự kiến tốt nghiệp, có 3.289 người thuộc các ngành trùng với nhóm nghề doanh nghiệp cần tuyển. Thêm 1.849 người theo học các ngành gần, có tiềm năng đáp ứng yêu cầu công việc thông qua đào tạo bổ sung.

Như vậy, có 5.138 học sinh, sinh viên có thể được xem xét đào tạo, kết nối tuyển dụng, tương đương hơn 36% tổng nhu cầu nhân sự năm 2027 của Sun Group. Tuy nhiên, ngay cả khi khai thác tối đa nguồn tiềm năng này, doanh nghiệp vẫn cần tìm thêm nguồn cung cho hơn 9.041 vị trí.

Từ thực tế này, tọa đàm tập trung thảo luận ba lớp giải pháp là “Kết nối tuyển dụng ngay với nguồn nhân lực trùng nghề; đào tạo bổ sung, chuyển đổi đối với nguồn nhân lực gần nghề; và mở rộng nguồn tuyển mới để đáp ứng nhu cầu dài hạn”.

Lãnh đạo Sun Group vùng miền Nam chia sẻ thông tin hợp tác thu hút nhân lực.

Theo lãnh đạo Sun Group vùng miền Nam, sự phát triển của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển của địa phương và đời sống của người dân. Những dự án tầm vóc quốc tế không chỉ cần nhân lực chất lượng cao, mà còn phải tạo ra việc làm tốt, thu nhập ổn định và tương lai bền vững cho chính người dân trên quê hương mình

Đồng hành cùng tỉnh chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Sun Group đang dồn lực triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, từ cảng hàng không, trung tâm hội nghị, giao thông đến các tổ hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ và giải trí đẳng cấp quốc tế.

“Chúng tôi tin rằng, một điểm đến quốc tế không chỉ cần những công trình đạt chuẩn quốc tế, mà còn cần đội ngũ người lao động có trình độ, kỹ năng và tác phong quốc tế. Chúng tôi mong muốn người dân An Giang là lực lượng nòng cốt trong hành trình ấy”, lãnh đạo Sun Group chia sẻ.

Từ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Sun Group xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là “Ưu tiên tuyển dụng, tạo việc làm cho người dân địa phương; đồng hành đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao một cách bài bản và lâu dài, chăm lo đời sống, tạo điều kiện để người lao động gắn bó”.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, nhà trường và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để rà soát nhu cầu, kết nối nguồn lao động tại chỗ với các vị trí trong hệ sinh thái. Tập đoàn cam kết cùng các bên triển khai nghiêm túc lộ trình hành động 30 - 60 - 90 ngày, để các thỏa thuận hôm nay sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình tuyển dụng, thực tập và tiếp nhận lao động thiết thực.

Thông qua các đơn vị thành viên trong lĩnh vực hàng không, y tế, giải trí, nghỉ dưỡng và Học viện Du lịch Mặt Trời, Sun Group sẽ cùng 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng chương trình, cử chuyên gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và ưu tiên tuyển dụng người học đáp ứng yêu cầu.

Với chương trình theo tiêu chuẩn của EHL Hospitality Business School (Thụy Sĩ), thời lượng thực hành tới 70%, doanh nghiệp mong muốn các bạn trẻ An Giang được học nghề theo chuẩn quốc tế ngay trên quê hương vì nhà đầu tư sẽ mở rộng đào tạo bổ sung, chuyển đổi nghề cho lao động có tiềm năng.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đủ nhân lực cho APEC 2027, mà là cùng tỉnh An Giang xây dựng một lực lượng lao động chất lượng cao, thích ứng với các ngành kinh tế mới sau APEC”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sun Group vùng miền Nam, tạo ra việc làm mới chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn là người lao động yên tâm làm việc, có thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến. Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, nhân văn; quan tâm phúc lợi, điều kiện sinh hoạt và lộ trình nghề nghiệp.