An Giang đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản tại Quảng Tây (Trung Quốc)

Đoàn công tác tỉnh An Giang kết nối hợp tác với Trung tâm Giao dịch hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc.

Chiều 19/9, trong chương trình xúc tiến thương mại tại Quảng Tây (Trung Quốc), đoàn công tác tỉnh An Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đã đến trao đổi, kết nối hợp tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp An Giang tại Trung tâm Giao dịch hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ và các sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh.

Trao đổi với đại diện Trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khẳng định An Giang có thế mạnh lớn về gạo, thủy sản, trái cây, yến và sản phẩm OCOP chất lượng cao; đồng thời đề nghị Trung tâm sớm hỗ trợ đưa hàng hóa của tỉnh trưng bày, kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối và người tiêu dùng Trung Quốc.

An Giang kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành cầu nối thông tin hiệu quả về thị hiếu, tiêu chuẩn chất lượng thị trường; sẵn sàng đồng hành xây dựng chuỗi liên kết phân phối bền vững, từng bước định hình thương hiệu nông sản An Giang tại Trung Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm Giao dịch hàng hóa Việt Nam - Trung Quốc hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm đặc trưng sang thị trường Trung Quốc; phối hợp đưa các sản phẩm của Trung Quốc đến với An Giang, đặc biệt tại đặc khu Phú Quốc.

HOÀI NAM