Nông dân tỉnh An Giang xuống giống vụ Đông Xuân. (Ảnh: THANH DŨNG)

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, trong năm 2026 sản lượng lúa ước đạt hơn 8,8 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt hơn 6,238 triệu tấn, chiếm 70,74% tổng sản lượng.

Nhiều nông dân tham gia dự án sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ, giảm phát thải đã góp phần giảm chi phí sản xuất bình quân khoảng 3,24 triệu đồng/ha và tăng lợi nhuận khoảng 4,37 triệu đồng/ha.

Nông dân cày trục đất chuẩn bị cho vụ trồng lúa. (Ảnh: THANH DŨNG)

Sau sáp nhập, tỉnh An Giang có tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất trong nước, tỉnh cũng có nhiều tiểu vùng sinh thái đặc trưng là lợi thế để ngành nông nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã chuyển đổi 41.647ha đất trồng lúa sang các mô hình sản xuất như: chuyển sang cây trồng hằng năm đạt 27.130ha, cây trồng lâu năm 5.455ha; mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản hơn 9.060ha.

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh An Giang tiếp tục giữ ổn định 354.000ha thuộc vùng quy hoạch lúa năng suất, chất lượng cao; đồng thời tập trung xây dựng lộ trình chuyển đổi đối với khoảng 136.000ha đất lúa ngoài vùng quy hoạch theo hướng linh hoạt, phù hợp lợi thế từng vùng.

Trong đó, Tứ giác Long Xuyên là vựa lúa của Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phát huy lợi thế sản xuất lúa hàng hóa, đồng thời mở rộng vùng chuyên canh rau màu, cây ăn trái và mô hình lúa-tôm càng xanh.

Nuôi cua biển ở vùng Miệt Thứ. (Ảnh: THANH DŨNG)

Trong khi đó, vùng Miệt Thứ với các xã ven biển sẽ phát triển các vùng nuôi thủy sản từ kết hợp mô hình lúa-tôm-cua biển theo hướng nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn.