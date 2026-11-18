Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Sáng 18/11, Công an tỉnh An Giang tổ chức khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy số 1. Tham dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Công trình gồm khu làm việc của cán bộ, chiến sĩ và khu học viên cai nghiện. Trong đó, khu làm việc có các hạng mục nhà làm việc, nhà trực, kho tổng hợp, kho vũ khí và trạm gác.

Khu học viên cai nghiện gồm nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận, hội trường, nhà ở người cai nghiện, nhà kỷ luật, nhà y tế và xưởng dạy nghề.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khởi công.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận đề nghị các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động, phấn đấu vượt tiến độ đề ra.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 được yêu cầu phối hợp với chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, đồng thời duy trì nhiệm vụ chuyên môn và tham gia giám sát quá trình xây dựng.