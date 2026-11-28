Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Sáng 28/11, tại xã Mỹ Thuận, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy công lập số 2.

Theo dự án, công trình có tổng diện tích xây dựng 15.213m², mật độ xây dựng 20,8%, các công trình chính cao 2 tầng. Tổng mức đầu tư 268 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 400 ngày.

Dự án gồm khu làm việc của cán bộ, chiến sĩ với các hạng mục: Nhà làm việc, nhà trực cán bộ, chiến sĩ, kho tổng hợp, kho vũ khí, nhà ăn... Khu dành cho học viên cai nghiện gồm: Nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận, hội trường, nhà ở học viên, nhà kỷ luật, nhà y tế và xưởng dạy nghề.

Ngoài ra, dự án đầu tư đồng bộ hệ thống hàng rào, sân đường nội bộ, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, phòng cháy, chữa cháy và các trang thiết bị cần thiết.

Việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm hoàn thiện hạ tầng, bảo đảm điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục và dạy nghề cho 1.000 học viên cai nghiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Tin và ảnh: HOÀNG ANH