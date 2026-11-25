Quang cảnh hội nghị.

Ngày 25/11, tại hội nghị chuyên đề, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang xem xét, cho chủ trương 11 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các vấn đề về đô thị, khoa học - công nghệ, ngân sách và doanh nghiệp. Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng chủ trì.

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang đến năm 2030, hệ thống đô thị được định hướng phát triển đa cực, gắn với 5 tiểu vùng kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh dự kiến có 40 đô thị, gồm 6 đô thị loại II và 34 đô thị loại III; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Đặc khu Phú Quốc hướng đến một số tiêu chí đô thị loại I.

Tỉnh đặt mục tiêu 98% dân số đô thị được cấp nước sạch tập trung, 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý; phát triển đô thị thông minh tại Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Hà Tiên và Châu Đốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị.

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ giai đoạn 2026 - 2030. Theo dự thảo, các dự án thuộc nhóm công nghệ chiến lược được đề xuất hỗ trợ tối đa 50% tổng dự toán, nhưng không quá 2 tỷ đồng. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp cơ sở, trong đó có cấp xã, được chi tối đa bằng 80% mức chi cấp tỉnh.

Các nội dung khác liên quan đến chính sách khuyến nông và chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao cũng được xem xét.

Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tỉnh xem xét phương án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Xẻo Rô; kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại 12 doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030; tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án của Công ty TNHH MTV Nam Việt Bình Phú tại xã Châu Phú theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Hội nghị cũng xem xét việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2026 đối với khoản thu, chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư tự nguyện ứng trước; kinh phí lập quy hoạch phân khu và các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy.