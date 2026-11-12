An Giang đặt mục tiêu hoàn thành 5.828 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê đến năm 2030

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Theo Kế hoạch số 659/KH-UBND, UBND tỉnh An Giang triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn. Cụ thể, tỉnh phấn đấu hoàn thành 5.828 căn trong cả giai đoạn. Chỉ tiêu được phân bổ theo từng năm, gồm: năm 2026 hoàn thành 1.116 căn; năm 2027 là 650 căn; năm 2028 là 1.000 căn; năm 2029 là 1.200 căn và năm 2030 là 1.862 căn.

Sở Xây dựng được giao theo dõi, đôn đốc các dự án đang triển khai, thúc đẩy đầu tư các dự án mới nhằm bảo đảm tiến độ và chỉ tiêu được giao; tham mưu thực hiện quy định dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và bố trí 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội.

Tỉnh yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án và cấp phép xây dựng. An Giang định hướng thực hiện các thủ tục hành chính song song, ưu tiên cơ chế “luồng xanh” đối với dự án nhà ở xã hội, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục và triển khai xây dựng.

Sở Xây dựng cũng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư rà soát, tổng hợp những dự án nhà ở xã hội đang gặp khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội hằng năm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi cần thiết.

Đối với quỹ đất phát triển nhà ở, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và UBND các xã, phường, đặc khu phải bảo đảm quy định dành 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội. Tỉnh yêu cầu ưu tiên triển khai nhà ở xã hội trước hoặc song song với nhà ở thương mại. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm quy hoạch quỹ đất phù hợp để phát triển nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Bên cạnh việc thúc đẩy nguồn cung, kế hoạch đặt yêu cầu tăng cường minh bạch trong xét duyệt, mua bán, cho thuê và thuê mua nhà ở xã hội. Sở Xây dựng được giao phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các giải pháp chấn chỉnh quy trình, phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm người dân được tiếp cận chính sách đúng đối tượng, đúng điều kiện.

Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi môi giới trái phép, nhận tiền để “chạy suất”, thu tiền đặt chỗ, thu phí bảo đảm hồ sơ trúng hoặc rao bán “suất ngoại giao” trái quy định. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo điều tra, xử lý các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội và các hành vi trục lợi chính sách.

Các chủ đầu tư đã được lựa chọn phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công dự án; những dự án đang triển khai cần bảo đảm tiến độ và chỉ tiêu được giao. Đồng thời, nhà đầu tư phải bố trí đủ tài chính, nhân lực, bảo đảm chất lượng công trình, giá bán và giá thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân; công khai thông tin dự án và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang tiếp tục triển khai chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình theo chính sách hiện hành. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 15 có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời phản ánh những khó khăn trong quá trình giải ngân để cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng. Kế hoạch số 659/KH-UBND đồng thời thay thế Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh An Giang.