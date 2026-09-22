An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt 8,9%

Rừng tràm Trà Sư nổi tiếng với cảnh quan rừng tràm xanh mướt, hệ sinh thái phong phú. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, tỉnh có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 99.470 ha, chiếm khoảng 10% diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó, rừng đặc dụng trên 41.614 ha, rừng phòng hộ 42.812 ha và rừng sản xuất hơn 15.000 ha; tỷ lệ ch phủ rừng đạt 8,7%. Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân bố rộng khắp trên địa bàn 38/102 xã, phường, đặc khu và tỉnh giao cho 14 đơn vị chủ rừng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Tỉnh đang thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp bảo tồn, phục hồi nhằm duy trì ổn định hệ sinh thái rừng tự nhiên, tăng độ che phủ rừng, phát triển bền vững kinh tế lâm nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể là trồng mới và khoanh nuôi tái sinh, phủ xanh các khu vực đất trống, đồi trọc ở vùng đồi núi, đất ngập nước; đồng thời, phát triển mô hình kinh tế lâm nghiệp bền vững, du lịch sinh thái có trách nhiệm ở rừng tràm Trà Sư, Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc… với nguyên tắc cốt lõi là kiên quyết không đánh đổi giá trị sinh thái tự nhiên lấy lợi ích kinh tế.

Điểm nhấn mấu chốt trong bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh An Giang chính là đặt công tác phòng chống cháy rừng mùa khô lên hàng đầu, giảm thiểu tối đa các vụ cháy rừng có thể xảy ra. Do đặc thù địa hình rừng núi đồi dốc tại vùng Bảy Núi, Hà Tiên, Kiên Lương, Phú Quốc và các đảo kết hợp với khí hậu nắng nóng gay gắt kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao.

Cùng đó, rừng tràm ở U Minh Thượng, Giang Thành, Bình Giang… cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao vào mùa khô, gây thiệt hại tài nguyên rừng. Vì vậy, mùa khô hàng năm, ngành chức năng cùng các địa phương có rừng, đơn vị chủ rừng chủ động triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp phòng chống cháy, giữ vững màu xanh cho rừng An Giang.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Nguyễn Đức Duy cho biết, nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp và duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa khô, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh chỉ xảy ra 10 trường hợp cháy rừng, giảm 5 vụ, giảm 33,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng diện tích bị cháy hơn 15 ha, chủ yếu là cháy lướt lớp thực bì và rễ gốc tràm, không gây ảnh hưởng đến cây rừng, các vụ việc đều được khống chế và dập tắt kịp thời, không để xảy ra cháy lan.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026, các địa phương và đơn vị chủ rừng đã xây dựng 268 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng cơ sở tại các địa bàn có rừng với hơn 2.830 người dân tham gia. Cùng đó, bố trí 211 trạm, chốt, lán trại với hàng ngàn nhân lực ứng trực trên các lâm phần khu vực trọng điểm, nhất là giai đoạn cao điểm mùa khô, nguy cơ xảy ra cháy cao theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ngoài việc trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy chuyên dụng, ngành chức năng và đơn vị chủ rừng thực hiện các công trình lâm sinh phòng cháy trên lâm phần như: cày ủi đường băng cản lửa, nạo vét hố chứa nước trong rừng, dọn sạch cỏ và bèo trên các tuyến kênh chính, phát dọn đường tuần tra và những tuyến đường tại khu vực có nguy cơ cháy cao.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng cho biết, trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2026, Vườn xác định phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao hơn 4.565 ha để bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chủ động ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền kết hợp tổ chức ký bản cam kết với các hộ dân vùng đệm của Vườn thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng như: không đốt đồng, không vào rừng trái phép, phối hợp với Vườn trong quản lý bảo vệ rừng… đồng thời, triển khai đốt trước có kiểm soát 15,6 km trên tuyến đê bao trong, tiếp giáp với vùng lõi, phát dọn đường tuần tra làm giảm lượng vật liệu cháy như lá khô, cành cây, cỏ dại…

Cạnh đó, vào giai đoạn cao điểm mùa khô, Vườn đóng cửa rừng, tạm ngưng các hoạt động du lịch, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Vườn rà soát cập nhật bản đồ số hóa hệ thống kênh mương, hố chứa nước, địa điểm tập kết phương tiện, trang thiết bị; đường tuyến tiếp cận triển khai lực lượng, phương tiện; xây dựng bản đồ phòng cháy, chữa cháy rừng. Vườn kịp thời theo dõi các yếu tố khí tượng thủy văn, mực nước thực hiện cảnh báo, dự báo cấp cháy báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh, xã để chủ động ứng phó.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, trong 9 tháng năm 2026 trên địa bàn Vườn Quốc gia không xảy ra cháy rừng, không phát sinh vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và hệ sinh thái đất than bùn, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng thông tin.

Bên cạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngành chức năng An Giang còn đẩy mạnh tuần tra, truy quét nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.170 cuộc tuần tra, truy quét với 4.495 lượt người tham gia. Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản 52 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; các cơ quan chức năng đã xử lý 49 vụ (47 vụ xử lý hành chính và 2 vụ xử lý hình sự); tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 879,3 triệu đồng và tịch thu nhiều tang vật vi phạm. Hiện còn 3 vụ đang tiếp tục được xác minh, xử lý.