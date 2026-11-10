An Giang đào tạo nhân lực phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027 tại Phú Quốc

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức về APEC và hội nhập quốc tế. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Trong lộ trình chuẩn bị toàn diện phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027, từ ngày 9 - 14/11/2026, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về APEC và hội nhập quốc tế nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên nghiệp, am hiểu sâu sắc về chuẩn mực quốc tế, bản sắc văn hóa địa phương, phục vụ sự kiện mang tầm vóc quốc tế này.

Sở Văn hóa và Thể thao An Giang phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 150 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan, thanh niên tình nguyện và đại diện cộng đồng dân cư tại đặc khu Phú Quốc.

Lớp bồi dưỡng kiến thức về APEC và hội nhập quốc tế. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Năm 2027, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 27 cùng các hội nghị, hoạt động liên quan của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Trong đó, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang được tin tưởng lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động quan trọng nhất của Năm APEC Việt Nam 2027. Đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc nói riêng đến bạn bè quốc tế.

Đối với tỉnh An Giang, việc đăng cai tổ chức các hoạt động của Năm APEC Việt Nam 2027 không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn mà còn đặt ra trách nhiệm rất lớn trong công tác chuẩn bị. Bên cạnh việc đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, môi trường và các điều kiện kỹ thuật phục vụ hội nghị, công tác chuẩn bị nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có kiến thức về hội nhập quốc tế, am hiểu văn hóa và có kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp được An Giang xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức về APEC và hội nhập quốc tế. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao An Giang thông tin, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về APEC và hội nhập quốc tế là hoạt động cụ thể nhằm triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ Năm APEC Việt Nam 2027.

Các lớp bồi dưỡng trang bị kiến thức nền tảng, cần thiết về APEC, hội nhập quốc tế; nâng cao hiểu biết về vị thế của Việt Nam và tỉnh An Giang trong bối cảnh hội nhập; đồng thời, giới thiệu tổng quan về lịch sử, văn hóa, truyền thống của tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cũng như văn hóa, phong tục, tập quán và phương thức giao tiếp của các nền kinh tế thành viên APEC.

Thông qua chương trình bồi dưỡng này, các học viên không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn từng bước hình thành tư duy hội nhập, tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và tinh thần phục vụ trong môi trường quốc tế, với kỳ vọng mỗi học viên trở thành một đại sứ, một sứ giả văn hóa của An Giang khi tham gia phục vụ hoạt động của Năm APEC Việt Nam 2027.

Theo đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức cốt lõi với hình thức tập huấn trực tiếp kết hợp thực hành xử lý tình huống và khảo sát thực tế. Nội dung bồi dưỡng kiến thức tổng quan về APEC với các chuyên đề: Về Hội nghị APEC; cách thế giới nhìn vào nước chủ nhà APEC; vai trò của địa phương đăng cai (Phú Quốc) trong thành công APEC, trách nhiệm của chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng...

Lớp bồi dưỡng kiến thức về APEC và hội nhập quốc tế. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Các học viên còn được bồi dưỡng kiến thức về các nền kinh tế thành viên, văn hóa và tập quán giao tiếp quốc tế. Cụ thể là tổng quan các nền kinh tế thành viên APEC; khác biệt văn hóa tạo thành mối liên kết phát triển chung; văn hóa giao tiếp trong môi trường đa phương; đọc tín hiệu giao tiếp và nhận biết rủi ro; những điều “không nên làm” trong bối cảnh APEC.

Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức tổng quan về tỉnh An Giang cho các học viên như: An Giang trong lịch sử - văn hóa - không gian vùng; Phú Quốc từ địa phương du lịch đến điểm đến quốc tế; câu chuyện địa phương nên kể với bạn bè quốc tế; hình ảnh địa phương đối với bạn bè và đại biểu quốc tế; trách nhiệm gìn giữ hình ảnh địa phương trong thời gian APEC.

Các học viên được hướng dẫn khảo sát thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương sẽ là nền tảng vững chắc, góp phần bảo đảm cho Năm APEC Việt Nam 2027 tại đặc khu Phú Quốc diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.