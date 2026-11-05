An Giang: Đảng viên tiên phong, gần dân, sát việc

Bí thư Xã đoàn Tiên Hải Phan Thị Thúy Diễm (bìa phải) trao cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho người dân.

Ở ấp Minh Hưng, xã Châu Thành, đồng bào Khmer chiếm hơn 76% dân số, nhiều hộ từng gặp khó khăn trong cuộc sống. Chi bộ ấp có 65 đảng viên, trong đó 45 đảng viên là đồng bào Khmer. Với vai trò Bí thư Chi bộ, ông Danh Đào xác định muốn giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ việc nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình. Vì vậy, ông cùng chi ủy thường xuyên đến nhà thăm hỏi, tìm hiểu nhu cầu, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm và tiếp cận chính sách hỗ trợ phù hợp.

Với những hộ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, ông Đào kiên trì giải thích, hướng dẫn và kết nối nguồn lực hỗ trợ. Gia đình ông Danh Cường, ngụ ấp Minh Hưng từng là hộ cận nghèo. Được hỗ trợ con giống từ chương trình mục tiêu quốc gia, cùng sự động viên, hướng dẫn của ông Đào và đảng viên Chi bộ ấp Minh Hưng, gia đình ông Cường từng bước phát triển kinh tế. “Giờ cuộc sống ổn định hơn, tôi có thêm động lực vươn lên để nuôi dạy các con”, ông Cường nói.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ ấp Minh Hưng, nhiều chủ trương, chính sách được triển khai đến người dân trong ấp, từng bước tháo gỡ khó khăn trong đời sống và sản xuất. Nhờ đó, diện mạo ấp ngày càng khởi sắc, đường giao thông được bê tông hóa, điện, nước sạch từng bước đến với các khu vực xa trung tâm xã.

Ấp Minh Hưng hiện còn 70 hộ nghèo, nhiều gia đình chủ động phát triển sinh kế, từng bước cải thiện cuộc sống. “Muốn hỗ trợ người dân thoát nghèo, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, không ngại khó; sâu sát từng hộ, tìm cách tháo gỡ khó khăn và vận động người dân vươn lên, chung sức xây dựng quê hương”, ông Đào cho biết.

Khu phố Mỹ Lộ, phường Hà Tiên có 401 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer và Hoa chiếm hơn 80%. Những năm qua, ông Si Phon, Phó Bí thư Chi bộ khu phố Mỹ Lộ kiên trì đến từng hộ tuyên truyền, phổ biến các quy định về biên giới; phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, đồng thời vận động người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gắn với trách nhiệm bảo vệ địa bàn. “Muốn người dân yên tâm lao động, đảng viên phải gần dân, cùng dân tháo gỡ khó khăn”, ông Si Phon nói.

Bà Thị Sô Phanh, ngụ khu phố Mỹ Lộ cho biết: “Ông Si Phon gần gũi, nói chuyện dễ hiểu, ai cũng quý. Nhờ ông vận động, người dân hiểu hơn tầm quan trọng của việc giữ gìn đường biên, cột mốc, không qua lại biên giới trái phép. Ông Si Phon làm nhiều, nói ít, làm tới nơi tới chốn”.

Từ sự kiên trì vận động, hướng dẫn của ông Si Phon và sự đồng thuận của người dân, các hộ ở khu phố Mỹ Lộ từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập. Đến nay, khu phố không còn hộ nghèo, đời sống người dân ngày càng ổn định.

Tại xã đảo Tiên Hải, điều kiện đi lại, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, việc tập hợp thanh niên và duy trì phong trào gặp không ít trở ngại. Bí thư Xã đoàn Tiên Hải Phan Thị Thúy Diễm chọn cách bắt đầu từ nhu cầu thiết thực của đoàn viên, thanh niên và người dân. Chị kiên trì kết nối nguồn lực, tổ chức hoạt động tình nguyện, chăm lo cho thiếu nhi, tạo điều kiện để thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng, rèn luyện và đóng góp cho địa phương.

Ông Si Phon (bìa trái), Phó Bí thư Chi bộ khu phố Mỹ Lộ, phường Hà Tiên, đưa người dân khu phố Mỹ Lộ tham quan, học hỏi mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương.

Với chị Diễm, tập hợp được thanh niên mới là bước đầu, điều quan trọng hơn là tạo cơ hội để các bạn trưởng thành, có việc làm và có khả năng đóng góp cho quê hương. Từ những hoạt động gần gũi, thiết thực, tổ chức Đoàn từng bước thu hút thanh niên tham gia, khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Hải Lâm Minh Chiến nói: “Ở địa bàn xã đảo còn nhiều khó khăn, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và bắt đầu từ những việc người dân, thanh niên cần. Đồng chí Phan Thị Thúy Diễm thể hiện rõ tinh thần đó qua nhiều hoạt động thiết thực”.

Theo ông Lâm Minh Chiến, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, khuyến khích đổi mới cách làm, góp phần xây dựng xã đảo ngày càng phát triển.

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, các đảng viên góp phần đưa tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới vào cuộc sống.

Dù ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hay xã đảo, điểm chung ở các đảng viên là tinh thần tiên phong, trách nhiệm và sự gắn bó với nhân dân. Chính những việc làm thiết thực ấy góp phần tạo chuyển biến ở từng địa bàn, vun đắp niềm tin của người dân và khơi dậy sức mạnh chung tay xây dựng quê hương.