An Giang đang siết tiến độ chuẩn bị Festival “Dòng xanh An Giang”

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại cuộc họp.

Sáng 3/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao, xác định rõ người phụ trách, tiến độ và thời hạn hoàn thành; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để xử lý.

Đối với chương trình nghệ thuật, các đơn vị phải rà soát, thẩm định kỹ lời dẫn, trang phục và hình ảnh trình chiếu, bảo đảm chính xác về lịch sử, văn hóa, phù hợp với đặc trưng An Giang. Việc thẩm định phải hoàn tất trước khi tổng duyệt, hạn chế điều chỉnh sát ngày tổ chức.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao tổ chức họp báo trước Festival một tuần, cung cấp thông tin cho báo chí và tiếp tục hoàn thiện kịch bản tổng thể trình xem xét, góp ý. Công tác đón tiếp, bố trí nơi lưu trú và phương tiện đi lại cho đại biểu cũng phải được chuẩn bị chu đáo.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Rạch Giá chỉnh trang đô thị, xử lý các điểm mất mỹ quan, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn; các ngành liên quan chuẩn bị phương án y tế, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, nhà vệ sinh công cộng và nguồn điện dự phòng.

Sở Du lịch phối hợp thông tin đến các cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý. Kinh phí tổ chức phải được sử dụng đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh vận động tài trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa.

Theo kế hoạch, Festival diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026 tại phường Rạch Giá, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Điểm nhấn là lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật tối 22/11 tại Quảng trường Trần Quang Khải, dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV10 và ATV. Các hoạt động khác gồm giải chạy bộ, diễu hành trang phục truyền thống, hội thảo về văn hóa và con người An Giang, giải bơi biển, trò chơi dân gian.

Không gian ẩm thực An Giang, triển lãm sản phẩm OCOP, nông nghiệp chủ lực và sản phẩm lúa gạo dự kiến kéo dài đến ngày 29/11. Tỉnh cũng phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ I năm 2026 từ ngày 23 đến 27/11.