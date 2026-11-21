Đến dự Ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái và đông đảo người dân trên địa bàn xã Ô Lâm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái và lãnh đạo xã Ô Lâm tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi Giã cốm dẹp

Theo lãnh đạo UBND xã Ô Lâm, xã có 9.000 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc chiếm khoảng 65% dân số. Do đó, thời gian qua, địa phương luôn quan tâm đến công tác phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc. Đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc trong cộng đồng dân cư

Năm nay, là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và trở thành Ngày hội của toàn dân. Đặc biệt, dịp Ngày hội này gần với lễ OK Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer nên càng trở nên ý nghĩa. Do đó, UBND xã Ô Lâm tổ chức Hội thi Giã cốm dẹp - một hoạt động văn hóa đặc sắc, mang nét đẹp của việc tri ân đất trời và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer

Trong không gian của Ngày hội, Ban tổ chức bố trí khu vực trình diễn trải nghiệm gói bánh Cà Tưm. Tại khu vực này luôn đông nghịt người dân, du khách tham quan trải nghiệm

Điểm nhấn của Ngày hội là Hội thi Giã cốm dẹp. Hội thi năm nay thu hút 14 đội tham gia, gồm các ấp và khối nhà nước, đặc biệt còn có sự tham gia của các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã

Để bước vào cuộc thi, các đội phải chuẩn bị những vật liệu cần thiết, như: nếp, cối giã, chày và các vật liệu dùng trang trí khi sản phẩm cốm dẹp thành hình

Các đội thi cho nếp vào nồi đất

Nếp trước khi cho vào cối giã được cho vào nồi đất rang lên. Khi hạt nếp nổ trắng (một lượng nhỏ), người làm cốm mang ra cho vào cối giã

Trong khi giã nếp cần trộn lượng nếp trong cối cho đều. Đây cũng là khâu quan trọng, vì không làm thao tác này cẩn thận, nếp không dẹp và đều

Không khí Hội thi Giã cốm dẹp rất sôi nổi, thu hút người dân và du khách quan tâm

Sau thời gian giã, nếp đã thành cốm. Lúc này người dân sẽ cho thêm nguyên liệu, đường, cơm dừa... sao cho vừa ăn. Nếu ăn liền, người dân dùng đường thốt nốt; còn muốn cốm để lâu dùng đường cát

Ban tổ chức bắt đầu chấm thi các sản phẩm cốm dẹp. Theo Ban tổ chức, mỗi đội thi có 4 người, thời gian hoàn thành sản phẩm trong 20 phút. Các đội thực hiện thao tác giã, sàng, rang theo đúng truyền thống. Khi thành phẩm, cốm dẹp thơm, dẻo, mịn, đồng đều

Cốm dẹp của đội Khối Nhà nước

Thành viên Khối Nhà nước cho biết, để làm ra món cốm dẹp, khâu khó nhất là chọn được loại nếp thơm dẻo và nếp chọn chỉ mới 85 ngày (nếp chín 90 ngày) là vừa. Kế đó là khâu rang, giã và thêm nguyên liệu đường, cơm dừa nạo....

Sản phẩm Cốm dẹp của Trường Tiểu học An Tức

Các thành viên Trường tiểu học An Tức đang chỉnh sửa công đoạn cuối cùng trước khi Ban giám khảo đến chấm thi.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức còn tổ chức không gian trải nghiệm làm bánh Kà Tưm

Phụ nữ dân tộc Khmer hướng dẫn chiến sĩ công an và bạn trẻ làm bánh Kà Tưm

Chiến sĩ bộ đội tìm hiểu cách làm bánh Kà Tưm của đồng bào dân tộc Khmer

Để làm bánh Kà Tưm, ngoài việc chuẩn bị nguyên liệu là nếp, khâu khó nhất là chọn cọng lá Thốt Nốt non và đan từng cọng lá vào nhau tạo hình như quả Lựu

Sau khi hoàn thành vỏ bánh, người dân dành một lỗ nhỏ để cho nếp vào, sau đó mang đi nấu. Đây là một loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer

Để tạo không khí vui chơi trong Ngày hội, Ban tổ chức còn có những cuộc thi nhảy bao bố, kéo co...

Đồng bào dân tộc Khmer chia sẻ, từ sau sáp nhập tỉnh các hoạt động văn hóa được chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức vui tươi, các dân tộc trong cộng đồng dân cư có dịp giao lưu, gắn bó đoàn kết hơn.