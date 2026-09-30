An Giang: Đặc khu Thổ Châu hướng tới phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá

Chiều 30/9, UBND đặc khu Thổ Châu tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch chung đặc khu Thổ Châu đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Trung tâm hành chính đặc khu Thổ Châu (hiện tại) nhìn từ trên cao.

Đặc khu Thổ Châu có diện tích tự nhiên 1.398,04ha của 8 hòn đảo gồm: Thổ Chu, Hòn Khô, Hòn Nhạn, Hòn Cao Cát, Hòn Từ, Hòn Xanh, Hòn Đá Bàn, Hòn Cao.

UBND đặc khu Thổ Châu phê duyệt phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên 1.398,04ha của 8 hòn đảo và 235ha khu vực dự kiến lấn biển.

Định hướng phát triển cốt lõi của đặc khu là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Nghề nuôi cá lồng bè trên biển ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Không gian đặc khu Thổ Châu sẽ được tổ chức tập trung với các phân vùng chức năng rõ rệt. Trong đó, Bãi Ngự tiếp tục giữ vai trò là trung tâm hành chính, chính trị và kinh tế.

Khu vực Bãi Dong rộng 76ha được quy hoạch thành cảng lưỡng dụng và trung tâm hậu cần nghề cá hiện đại.

Đặc biệt, phương án lấn biển 235ha sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt để tạo quỹ đất phát triển hạ tầng đô thị, cảng biển và dịch vụ du lịch mà không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Để đồng bộ hạ tầng, Thổ Châu sẽ hoàn thiện mạng lưới đường vòng quanh đảo, nâng cấp hệ thống cấp điện (đạt 21 MW năm 2050) và ứng dụng giải pháp khử mặn nước biển để đảm bảo nguồn cung nước sạch bền vững.

Đồ án quy hoạch đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cụ thể theo hai giai đoạn. Về dân số, dự kiến quy mô sẽ đạt khoảng 4.000-4.500 người vào năm 2035 và tăng lên 8.000-10.000 người vào năm 2050.

Ngành du lịch hải đảo cũng được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ, hướng tới đón 100.000-150.000 lượt khách/năm vào năm 2050.