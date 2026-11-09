An Giang: Đặc khu Phú Quốc cưỡng chế hơn 3,3 ha đất lấn chiếm

Phương tiện thực hiện cưỡng chế đất lấn chiếm. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Đợt cưỡng chế lần này tập trung tại các khu vực trọng điểm gồm Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn và An Thới. Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng và ranh giới mốc giới ban đầu để bàn giao lại cho địa phương và đơn vị quản lý.

Trong danh sách xử lý có nhiều trường hợp chiếm dụng diện tích lớn. Điển hình như ông Ng. S. Th. vi phạm hơn 8.353m² tại khu phố Suối Mây; bà Ph. T. P. N. lấn chiếm hơn 7.075m² tại khu phố Cửa Lấp và bà L. T. B. V. chiếm dụng 4.881,7m² tại khu phố Suối Đá.

Lực lượng chức năng Phú Quốc thông qua quyết định cưỡng chế. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Bên cạnh sự kiên quyết của lực lượng chức năng, đợt ra quân cũng ghi nhận tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của một số hộ dân. Theo đó, có 3 hộ dân ở khu phố Đường Bào và khu phố Suối Lớn đã chủ động tháo dỡ công trình và tự nguyện bàn giao tổng diện tích gần 3.700m² đất trước thời điểm cưỡng chế.

Đợt ra quân quy mô lớn này khẳng định quyết tâm của chính quyền Đặc khu Phú Quốc trong việc lập lại trật tự kỷ cương quản lý đất đai và đô thị. Mọi hành vi lấn chiếm đất công, đất lâm nghiệp và đất Vườn quốc gia Phú Quốc đều bị xử lý triệt để, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và xây dựng môi trường phát triển minh bạch, bền vững cho địa phương.