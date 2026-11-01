An Giang: Đặc khu Phú Quốc bàn giao nền tái định cư cho hộ dân

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trao quyết định bàn giao nền tái định cư cho hộ dân. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ngày 1/11, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức bàn giao nền đất tái định cư đợt 1 cho các hộ dân nhường mặt bằng để thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027. Theo đó, đợt 1 bàn giao này, đặc khu trao quyết định cho hơn 200 hộ dân đầu tiên di dời, giao mặt bằng cho dự án. Sự đồng lòng, tự nguyện nhường đất nơi mình đã gắn bó bao đời của nhân dân thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Ông Võ Tấn Tờn, người dân đại diện cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Bãi Đất Đỏ (An Thới) chia sẻ: “Hôm nay nhận được nền đất tái định cư tôi rất phấn khởi. Chính sách của Nhà nước đưa ra rất rõ ràng, có sự sắp xếp chu đáo để người dân có nơi ở mới ổn định, yên tâm sinh sống.”

Cùng chung niềm vui này, anh Đào Nhật Trường (trú tại khu phố 6, An Thới) cho biết, chính quyền và các đơn vị thi công đã triển khai rất nhanh gọn, giải quyết các thủ tục thỏa đáng để người dân sớm có chỗ ở ổn định, giúp bà con an tâm lao động, sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp trao quyết định bàn giao nền đất, gặp gỡ, hỏi thăm và tháo gỡ tâm tư, nguyện vọng của từng hộ gia đình thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm của chính quyền đối với quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Để phục vụ tốt nhất cho việc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027, công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ đất tái định cư cho nhân dân được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp từ giữa năm 2025 theo Quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ, đặc khu Phú Quốc đã triển khai xây dựng 4 khu tái định cư với tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, đến nay đã bố trí giải ngân hơn 3.456 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 2.600 nền tái định cư được trang bị đầy đủ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như hệ thống giao thông, điện, nước và thoát nước.

Trong quá trình triển khai, liên danh các nhà thầu và đội ngũ công nhân đã phải vượt qua nhiều thách thức khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt là mùa mưa kéo dài trên địa bàn đảo và những khó khăn trong việc vận chuyển, huy động vật tư xây dựng qua đường biển vào những thời điểm biển động, sóng lớn.

Đại diện đơn vị thi công, ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc các dự án PPP (Tập đoàn Sun Group) chia sẻ, quá trình triển khai gặp rất nhiều vất vả, vướng mắc phát sinh từ địa hình hải đảo và thời tiết. Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng của tập thể công nhân, kỹ sư cùng tinh thần làm việc “vượt nắng, thắng mưa, tăng ca tăng kíp”, dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra sau 7 tháng thi công khẩn trương để kịp thời bàn giao nền đất sạch cho người dân.

Đánh giá về sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Lê Xuân Việt, Tổng Giám đốc Tập đoàn CIC cho biết, trong suốt 11 tháng thi công liên tục, liên danh nhà thầu luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành giải quyết tháo gỡ khó khăn kịp thời của các sở, ban, ngành địa phương. Đây chính là đòn bẩy và điều kiện thuận lợi nhất giúp doanh nghiệp tăng tốc thi công, đưa công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ quan để bàn giao cho bà con nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền đặc khu Phú Quốc, các đơn vị thi công, đồng thời tri ân tinh thần đồng thuận, hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của các hộ dân trong vùng dự án.

Niềm vui của các hộ dân nhận được nền tái định cư. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là lấy sự ổn định cuộc sống của người dân làm thước đo kết quả. Tỉnh đã chủ động bố trí 100% nguồn ngân sách địa phương phục vụ công tác tái định cư, đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp phải luôn lắng nghe, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của bà con ngay từ cơ sở trên tinh thần công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Quang Tùng khẳng định, sự kiện APEC 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện vị thế, uy tín và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế, đồng thời là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Đặc khu Phú Quốc nói riêng. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đóng vai trò then chốt quyết định tiến độ thực hiện các công trình dự án phục vụ APEC 2027.

Buổi lễ bàn giao nền đất tái định cư không chỉ dừng lại ở việc giao đất, mà quan trọng hơn là việc nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng hộ để cùng tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ, giúp đỡ bà con khắc phục khó khăn kinh tế, yên tâm xây nhà, làm ăn và ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền Đặc khu Phú Quốc và đội ngũ cán bộ cơ sở tiếp tục bám sát địa bàn, đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình xây dựng nhà ở mới và chuyển đổi nghề nghiệp (nếu có).

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh: “Khi vận động bà con nhân dân chung tay vì việc chung thì chính quyền phải làm tròn trách nhiệm đối với quyền lợi, lợi ích hợp pháp cũng như các vấn đề chính đáng khác của bà con.”

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cũng nhắn gửi bà con sau khi nhận bàn giao nền đất cần sớm triển khai xây dựng nhà ở theo đúng quy hoạch kiến trúc được duyệt, chú trọng giữ gìn môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, vun đắp tình làng nghĩa xóm tại khu dân cư mới. Lãnh đạo tỉnh tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, Phú Quốc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuẩn bị hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027, để lại dấu ấn ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa chia sẻ niềm vui cùng với bà con. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Việc hoàn thành bàn giao nền tái định cư đợt này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa “Ý Đảng và lòng dân”. Đây là nền móng vững chắc giúp Đặc khu Phú Quốc bứt phá phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống nhân dân và tự tin hướng tới các sự kiện đối ngoại tầm vóc quốc tế trong tương lai./.