An Giang: Đã tìm được thi thể bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể cháu P. V. B trên sông Hậu. (Ảnh: QUỲNH MAI)

Trước đó, trưa 4/11, bà Đ. T. X. M., ngụ số 12, đường số 2, khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên điều khiển chiếc ghe chạy ra khu vực Tây sông Hậu thuộc khu vực khóm Mỹ Phước 2 mua trái dừa về bán.

Bà M. mang cháu nội P. V. B, 5 tuổi đi cùng trên ghe. Lúc ghe neo đậu ở khu vực khóm Mỹ Phước 2, cháu P. V. B. bị rớt xuống sông. Bà M. cùng người dân chung quanh lặn sông mò tìm nhưng không tìm được.

Chiều cùng ngày, bà M. đến báo Công an phường Long Xuyên trình báo sự việc do lúc đó dòng sông Hậu sóng gió lớn đã hất cháu P. V. B văng khỏi ghe rơi xuống sông, do chưa tìm được thi thể cháu nên nhờ Công an hỗ trợ.

Công an phường Long Xuyên khẩn trương thông báo Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực Mỹ Thới cùng nhau huy động lực lượng và phương tiện kết hợp người dân địa phương tổ chức lực lượng tìm kiếm thi thể cháu P. V. B.

Đến trưa 5/11, các lực lượng mới tìm được thi thể cháu P. V. B. nổi lên ở cụm khu công nghiệp Mỹ Quý, thuộc phường Long Xuyên nằm ở phía hạ nguồn sông Hậu, cách nơi cháu bị rơi xuống sông hơn 2km.

Các chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực Mỹ Thới trao tiền hỗ trợ người thân cháu P. V. B lo hậu sự cho cháu ( Ảnh: QUỲNH MAI)

Theo Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên, cháu P. V. B. ở cùng bà nội do bố đẻ đang thụ án tội cướp giật tài sản; mẹ ruột đi làm công nhân ở Đông Nam Bộ nên cháu tạm trú ở cùng bà nội. Bố mẹ cháu không đăng ký kết hôn nên cháu B. chưa có giấy khai sinh.

Do hộ bà M. thuộc diện khó khăn, các chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực Mỹ Thới đã vận động hơn 7 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà lo hậu sự cho cháu P. V. B.