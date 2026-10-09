An Giang đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn Quân khu 9 triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 41.141 phần mộ liệt sĩ thuộc 5 tỉnh, thành phố.

Trong đó, An Giang đảm nhận 15.210 phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, là địa phương có khối lượng công việc lớn nhất toàn Quân khu. Nhiều nghĩa trang có số lượng phần mộ lớn như Dốc Bà Đắc với 4.751 phần mộ, Hà Tiên 1.909 phần mộ, Phú Quốc 1.775 phần mộ và Rạch Giá 1.011 phần mộ.

Tỉnh An Giang triển khai quyết liệt công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 20 nghĩa trang

Trước khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Bộ CHQS tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phương án, liên tục tăng cường lực lượng, phương tiện cho các địa bàn có khối lượng công việc lớn.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương có nghĩa trang liệt sĩ tích cực huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ; phối hợp chuẩn bị điều kiện thực hiện, vận chuyển vật tư, trang thiết bị, bảo đảm hậu cần, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời ấy đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các đội lấy mẫu tập trung thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng phải chạy đua với thời gian làm việc từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày

Để đẩy nhanh tiến độ, các đội lấy mẫu tổ chức nhiều đội thực hiện đồng thời, chủ động điều chuyển lực lượng giữa các nghĩa trang. Mặc dù thời gian làm việc theo quy định từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày, nhiều đội vẫn kéo dài thời gian, tổ chức thêm ca tối, tranh thủ từng giờ để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong điều kiện thời tiết thất thường, nhiều phần mộ được an táng từ lâu, hài cốt phân hủy, mủn mục, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì thực hiện từng công đoạn, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và sự tôn nghiêm đối với hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, cho biết, trước khối lượng công việc đặc biệt lớn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Nhiều đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Chỉ đạo 515 khen thưởng

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang nhấn mạnh, kết quả hoàn thành trước tiến độ nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ với khối lượng lớn nhất Quân khu 9 thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Đây không chỉ là việc hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong công tác bàn giao, giám định, đối sánh ADN, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp lại sự mong mỏi của các gia đình liệt sĩ.

Việc hoàn thành trước tiến độ nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ là dấu mốc quan trọng trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tại An Giang, góp phần tạo cơ sở khoa học cho công tác xác định danh tính liệt sĩ, tiếp nối hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.