Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND tỉnh An Giang về việc công nhận Hòn Phụ Tử là điểm du lịch.

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang trao Quyết định công nhận điểm Du lịch Hòn Phụ Tử cho UBND xã Kiên Lương. ảnh: NH

Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, hình ảnh hai khối đá giữa biển trời bao la, gắn với câu chuyện cảm động về tình cha con, đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ du khách. Dù dáng hình thiên nhiên đã có những đổi thay, Hòn Phụ Tử vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn đặc sắc. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của núi non, biển cả, hang động cùng các giá trị văn hóa, tâm linh.

Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, Chùa Hang, động Kim Cương và Hang Giếng Tiên tạo thành quần thể danh thắng có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch như tham quan, sinh thái, biển đảo và văn hóa - tâm linh. Sức hút của điểm đến này được thể hiện qua lượng khách tham quan tăng trưởng ổn định. 9 tháng đầu năm 2026, nơi đây đón hơn 182.000 lượt khách.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch An Giang, kết quả trên không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của danh thắng mà còn góp phần tạo việc làm, sinh kế và cơ hội kinh doanh cho người dân địa phương. Việc được công nhận là điểm du lịch mở ra cơ hội mới nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo tồn và khai thác danh thắng.

Một góc Hòn Phụ Tử. Ảnh: NH

Bà Tạ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương nhấn mạnh, trong thời gian tới, UBND xã xác định tập trung bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với danh thắng; nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ khách du lịch, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách. Địa phương cũng sẽ đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để hình thành những sản phẩm, tuyến tham quan hấp dẫn. Đồng thời, khuyến khích người dân tham gia phát triển dịch vụ, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tạo thêm sinh kế từ du lịch.

Lãnh đạo xã Kiên Lương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, duy trì các tiêu chí công nhận điểm du lịch, hướng đến khai thác Hòn Phụ Tử hiệu quả, an toàn và bền vững.

Từ một biểu tượng gắn với ký ức của nhiều thế hệ, Hòn Phụ Tử được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Kiên Lương nói riêng và du lịch An Giang nói chung đến du khách trong nước, quốc tế.