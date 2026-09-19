An Giang: Công bố nhân sự các ban chuyên môn, gần 1.000 Phật tử dự tập huấn hoằng pháp

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

Hiện diện tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II T.Ư, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, trụ trì các tự viện và Phật tử.

Đại diện chính quyền có ông Chau Bol, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Công tác xã hội, Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang; đại diện Công an tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành tỉnh và địa phương.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Viên Minh công bố các quyết định về nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang.

Hòa thượng Thích Thiện Thống phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, Ban Trị sự đã kiện toàn nhân sự Ban Tăng sự, Ban Pháp chế và Kiểm soát, Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, Ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội, Ban Văn hóa và Nghi lễ, Ban Phật giáo Quốc tế; Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự; Phân ban Gia đình Phật tử thuộc Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử; cùng Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang khai giảng khóa tập huấn Hoằng pháp viên năm 2026, với sự tham dự của gần 1.000 Phật tử tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu.

Quang cảnh khai giảng khóa tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử năm 2026

Khóa tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho lực lượng Hoằng pháp viên Phật tử, góp phần hỗ trợ công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử và các hoạt động Phật sự tại địa phương.