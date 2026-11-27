Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, từ lâu, Hòn Phụ Tử là một trong những biểu tượng du lịch của vùng đất Kiên Giang trước đây, bên cạnh Phú Quốc và Hà Tiên.

Quang cảnh lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh An Giang công nhận điểm du lịch Hòn Phụ Tử, xã Kiên Lương.

Hình ảnh hai khối đá giữa biển trời bao la, gắn với câu chuyện cảm động về tình cha con (phụ tử) đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ du khách.

Dù dáng hình thiên nhiên đổi thay, Hòn Phụ Tử vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn sâu sắc. Nơi đây hội tụ vẻ đẹp của núi non, biển cả, hang động cùng các giá trị văn hóa, tâm linh.

Hòn Phụ Tử, bãi Dương, chùa Hang, động Kim Cương và hang Giếng Tiên tạo thành quần thể danh thắng có tiềm năng phát triển nhiều loại hình du lịch như tham quan, sinh thái, biển đảo và văn hóa - tâm linh.

Một góc điểm du lịch Hòn Phụ Tử thuộc ấp Hòn Trẹm, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch An Giang, 9 tháng đầu năm 2026, điểm du lịch Hòn Phụ Tử đón hơn 182.000 lượt khách, cho thấy sức hấp dẫn của danh thắng này.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tạ Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Kiên Lương cho rằng, việc Hòn Phụ Tử được công nhận là điểm du lịch thể hiện sự ghi nhận giá trị và tiềm năng của danh thắng. Đây cũng là cơ sở pháp lý, tạo động lực để địa phương tiếp tục quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch.

Hòn Phụ Tử nhìn từ trên cao.

Việc được UBND tỉnh An Giang chính thức công nhận điểm du lịch Hòn Phụ Tử mở ra cơ hội quảng bá rộng rãi hình ảnh điểm du lịch này, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo xã Kiên Lương khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, duy trì các tiêu chí công nhận điểm du lịch, hướng đến khai thác Hòn Phụ Tử hiệu quả, an toàn và bền vững.

Trong thời gian tới, UBND xã Kiên Lương xác định tập trung bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với danh thắng; nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ khách du lịch, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho du khách.

Địa phương sẽ đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để hình thành những sản phẩm, tuyến tham quan hấp dẫn.

Ngày 9/8/2006, mưa bão đã làm một khối đá lớn (hòn phụ - hòn cha) có chiều cao hơn 20m nặng hơn 1.000 tấn rơi xuống biển. Chỉ còn lại khối đá cao khoảng 13m so (hòn tử - hòn con). Ngay sau đó, UBND tỉnh Kiên Giang cùng với các chuyên gia, nhà khoa học tiến hành khảo sát, tìm phương án phục dựng lại nguyên trạng ban đầu của hòn phụ nhưng sau đó dừng lại. Đến nay, biểu tượng Hòn Phụ Tử chỉ còn một hòn đá (hòn tử - hòn con), hòn phụ (hòn cha) chưa được phục dựng. Lãnh đạo UBND xã Kiên Lương cho biết, địa phương đã có kiến nghị UBND tỉnh An Giang có phương án phục dựng lại nguyên trạng Hòn Phụ Tử trong thời gian tới.