Điểm nhấn của hội nghị là An Giang công bố danh mục 66 dự án đủ điều kiện kêu gọi đầu tư và 197 dự án tiềm năng đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện triển khai, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư gồm dự án lấn biển, phát triển trục kinh tế kết nối Rạch Giá - Long Xuyên, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, logistics, công nghiệp chế biến sâu nông - thủy sản và các dự án du lịch tại Núi Cấm, Núi Sam, Phú Quốc, Hà Tiên cùng các địa phương ven biển.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tổng vốn đăng ký đầu tư của tỉnh đã đạt 102% kế hoạch năm 2026. Đáng chú ý, tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn về pháp lý, thủ tục cho 474 dự án, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai và sớm đưa các dự án vào hoạt động. Xác định kinh tế biển và hạ tầng là những động lực tăng trưởng quan trọng, An Giang định hướng đẩy mạnh các dự án lấn biển để mở rộng không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch; đồng thời, huy động nguồn lực xã hội thông qua PPP để đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng và công trình hạ tầng trọng điểm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, xúc tiến đầu tư phải hướng đến hiệu quả thực chất, lấy kết quả triển khai dự án làm thước đo, không dừng lại ở các biên bản ghi nhớ. Tỉnh sẽ phát huy vai trò của 5 tổ công tác chuyên trách, chủ động tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu đến triển khai dự án.

Thông qua hội nghị, An Giang kỳ vọng thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, công nghiệp và du lịch, từng bước mở rộng không gian phát triển, tạo thêm việc làm và động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương.