Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Hồ Văn Mừng, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề phát triển các dự án lấn biển, công nghiệp, du lịch và dự án đối tác công tư (PPP) về phát triển hạ tầng

Chiều 22/11, tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề phát triển các dự án lấn biển, công nghiệp, du lịch và dự án đối tác công tư (PPP) về phát triển hạ tầng, trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, để kết nối doanh nghiệp, huy động nguồn lực xã hội, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, cho biết, công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua đạt kết quả tích cực, chỉ tiêu huy động vốn đầu tư toàn xã hội thông qua các dự án đầu tư đạt khoảng 102% kế hoạch. Tỉnh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 474 dự án theo các nghị quyết của Quốc hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Những kết quả này cho thấy nỗ lực của địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư, xử lý các điểm nghẽn và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo không chỉ là huy động thêm vốn, mà phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, lựa chọn dự án có sức lan tỏa, tạo giá trị gia tăng và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế.

Thông tin về tình hình phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK), ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, chia sẻ, hiện các KCN, KKTCK thu hút 68 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 19.500 tỷ đồng, diện tích đất cho thuê khoảng 420ha, trong đó có 12 dự án vốn đầu tư nước ngoài. Các KCN đã thu hút 50 dự án. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN đạt doanh thu gần 18.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 595 triệu USD và đóng góp ngân sách hơn 500 tỷ đồng. Các KKTCK thu hút 18 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 760 tỷ đồng. Toàn bộ các KCN, KKTCK hiện tạo việc làm cho gần 37.100 lao động.

Đồng thời, trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tập trung hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, chuẩn bị quỹ đất sạch, phát triển logistics gắn với cửa khẩu, cảng biển, cảng sông; thu hút đầu tư có chọn lọc vào các lĩnh vực chế biến thủy sản, dược liệu, năng lượng tái tạo, vật liệu xây dựng và công nghiệp xuất khẩu. Tỉnh cũng định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước phát triển KCN sinh thái, cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.

Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, giảm chi phí trung gian và tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng. Đối với một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp và thủy sản, phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản, đóng gói và logistics sẽ tạo điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Phạm Thị Như Phượng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn CIC, cho rằng, An Giang có cơ hội kết nối vùng sản xuất nông nghiệp với khu vực biên giới, đô thị ven biển và các trung tâm dịch vụ, du lịch. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần chuẩn bị đồng bộ về mặt bằng, điện, nước, hạ tầng vận chuyển, kho bãi và dịch vụ logistics. Đại diện CIC đề cập hướng nghiên cứu phát triển các cụm công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, ưu tiên doanh nghiệp sơ chế, chế biến, đóng gói và bố trí kho lạnh dùng chung.

Đề xuất này đặt ra vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương: cần chuyển từ khai thác lợi thế nguyên liệu sang xây dựng chuỗi giá trị. Khi vùng nguyên liệu được kết nối với cơ sở chế biến, hệ thống kho lạnh, vận tải và thị trường tiêu thụ, giá trị kinh tế không chỉ được nâng lên mà còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy phát triển dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát triển các dự án lấn biển là một trong những nội dung trọng tâm được doanh nghiệp quan tâm tại hội nghị. Đối với An Giang, đây không chỉ là hướng mở rộng quỹ đất mà còn liên quan đến quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, thương mại, dịch vụ và khai thác không gian kinh tế biển. Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang, đánh giá cao môi trường đầu tư cùng sự hỗ trợ tích cực của địa phương trong thời gian qua. Theo ông, lấn biển không đơn thuần là mở rộng quỹ đất mà là quá trình kiến tạo không gian kinh tế biển đa chức năng. Do đó, đại diện doanh nghiệp kiến nghị tỉnh có cơ chế phân kỳ đầu tư lấn biển linh hoạt theo nhu cầu thị trường, chủ động nguồn vật liệu san lấp tại chỗ và áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp với đặc thù dự án vốn lớn, thu hồi vốn chậm. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất nhiều giải pháp kỹ thuật, quy hoạch bền vững và khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, mở rộng nghiên cứu triển khai các dự án lấn biển thế hệ mới, góp phần định hình không gian kinh tế biển hiện đại cho An Giang.

Du lịch là lĩnh vực có nhiều tiềm năng để An Giang khai thác lợi thế cảnh quan, văn hóa, tín ngưỡng, sinh thái và những đặc trưng vùng miền. Tuy nhiên, để chuyển tiềm năng thành nguồn thu bền vững, yêu cầu đặt ra là phải phát triển hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Việt Thông, Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang, cho biết tỉnh định hướng phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm, tập trung nguồn lực kêu gọi đầu tư vào hai quần thể du lịch nổi tiếng là Núi Cấm và Núi Sam. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án xây dựng cơ sở lưu trú cao cấp, khu nghỉ dưỡng sinh thái, trung tâm vui chơi giải trí và các sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh đặc sắc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đồng hành cùng ngành du lịch An Giang, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng du lịch. Tập đoàn Sao Mai khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai các dự án du lịch quy mô lớn, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Định hướng mở rộng không gian phát triển quần thể du lịch Núi Cấm và Núi Sam, gắn kết với Phú Quốc, Hà Tiên và các khu, điểm du lịch quan trọng khác, cho thấy tầm nhìn xây dựng mạng lưới điểm đến có khả năng bổ trợ lẫn nhau, tạo thêm lựa chọn cho du khách và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch toàn tỉnh. Đặc biệt, phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, cảnh quan và bản sắc địa phương. Khi văn hóa trở thành nền tảng của sản phẩm du lịch, những giá trị di sản không chỉ được bảo vệ mà còn có cơ hội chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế, góp phần tạo sự khác biệt cho điểm đến.

Đánh giá cao các nội dung trao đổi của doanh nghiệp và nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng, cho rằng, những ý kiến tại hội nghị đã góp phần làm rõ hơn định hướng quy hoạch phát triển đô thị, dự án lấn biển, trục kết nối Rạch Giá – Long Xuyên, các KCN, cụm công nghiệp và những dự án du lịch trọng điểm tại Núi Cấm, Núi Sam.

Để cụ thể hóa các cơ hội đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật và cung cấp thông tin về quy hoạch, hiện trạng đất đai, hạ tầng, tài nguyên, môi trường, tình hình chuẩn bị dự án và các điều kiện pháp lý liên quan. Thông tin cung cấp cho doanh nghiệp phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất với quy hoạch được phê duyệt và tình hình thực tế.

Đối với lĩnh vực du lịch, tỉnh thống nhất định hướng mở rộng không gian phát triển quần thể du lịch Núi Cấm và Núi Sam, gắn kết với Phú Quốc, Hà Tiên và các khu, điểm du lịch quan trọng khác. Sở Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất định hướng điều chỉnh, mở rộng quy hoạch, hướng đến thu hút nhà đầu tư chiến lược có đủ năng lực và kinh nghiệm.

Tỉnh cũng giao Sở Tài chính, cơ quan thường trực Ban Hỗ trợ đầu tư, phối hợp tổng hợp nhu cầu khảo sát, nghiên cứu, đề xuất đầu tư của doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc việc hỗ trợ nhà đầu tư sau hội nghị. Các tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư tiếp tục phối hợp kết nối, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát và từng bước hiện thực hóa các đề xuất hợp tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng, khẳng định, An Giang trân trọng tinh thần hợp tác của doanh nghiệp và cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư xuyên suốt vòng đời dự án – từ khâu khảo sát vị trí đến khi hoàn tất thủ tục và đưa công trình vào khai thác. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian lựa chọn nhà đầu tư, kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch để mọi thành phần kinh tế yên tâm rót vốn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.