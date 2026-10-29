An Giang công bố 21 điểm tập kết lên cá tạm thời

Quang cảnh cuộc họp.

Chiều 29/10, Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh An Giang tổ chức họp công bố 21 điểm tập kết lên cá tạm thời trên địa bàn tỉnh.

Danh sách các điểm tập kết lên cá gồm: Kiên Lương, Mương Đào, Trương Thanh Điền, Ngô Văn Lợi, Tiến Triển, Nguyễn Văn Dã, Cao Minh Thành, Lâm Quý Cường, Ngô Hùng Minh, Lê Minh Thơm, Hòn Nghệ, Bãi Chệt, Hòn Ngang, Bãi Nhà, Hòn Tre, Tiên Hải, Võ Thị Hồng Mai, Bãi Vòng, Rạch Vẹm, Rạch Tràm và Bãi Xếp.

Các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải cập cảng cá được chỉ định; các tàu cá từ 6m đến dưới 15m phải cập những điểm tập kết đã công bố, không được tự ý lên cá tại địa điểm tự phát.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Quách Văn Toàn phát biểu tại cuộc họp.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quách Văn Toàn đề nghị Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư khẩn trương cấp tài khoản eCDT cho 21 tổ chức quản lý điểm tập kết; hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục về an toàn kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, môi trường và an toàn thực phẩm. Các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm; phân công cán bộ theo dõi, quản lý từng tàu cá tại cơ sở.

Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Ban Quản lý cảng cá cùng chính quyền địa phương phải phối hợp chặt chẽ trong quản lý đội tàu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Việc đưa 21 điểm tập kết lên cá vào hoạt động hiệu quả, gắn với triển khai eCDT và kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác nhằm minh bạch nguồn gốc thủy sản, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Danh sách 21 điểm tập kết lên cá tạm thời gồm:

Điểm tập kết lên cá Kiên Lương: Ấp Kiên Tân, xã Kiên Lương.

Điểm tập kết lên cá Mương Đào: Khu phố III, Đông Hồ, phường Hà Tiên.

Điểm tập kết lên cá Trương Thanh Điền: Ấp Vàm Biển, xã Hòn Đất.

Điểm tập kết lên cá Ngô Văn Lợi: Ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn.

Điểm tập kết lên cá Tiến Triển: Ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương.

Điểm tập kết lên cá Nguyễn Văn Dã: Tổ 4, ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh.

Điểm tập kết lên cá Cao Minh Thành: Tổ 4, ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh.

Điểm tập kết lên cá Lâm Quý Cường: Tổ 4, ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh.

Điểm tập kết lên cá Ngô Hùng Minh: Tổ 4, ấp Xẻo Nhàu A, xã Tân Thạnh.

Điểm tập kết lên cá Lê Minh Thơm: Tổ 11, ấp Kim Quy, xã Vân Khánh.

Điểm tập kết lên cá Hòn Nghệ: Tổ 1, ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ.

Điểm tập kết lên cá Bãi Chệt: Khu vực An Sơn, Nam Du, đặc khu Kiên Hải.

Điểm tập kết lên cá Hòn Ngang: Khu vực An Sơn, Nam Du, đặc khu Kiên Hải.

Điểm tập kết lên cá Bãi Nhà: Khu vực Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải.

Điểm tập kết lên cá Hòn Tre: Ấp I, đặc khu Kiên Hải.

Điểm tập kết lên cá Tiên Hải: Tổ 1, ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải.

Điểm tập kết lên cá Võ Thị Hồng Mai: Khu phố 11, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Điểm tập kết lên cá Bãi Vòng: Khu phố Bãi Vòng, Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Điểm tập kết lên cá Rạch Vẹm: Khu phố Rạch Vẹm, Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Điểm tập kết lên cá Rạch Tràm: Khu phố Rạch Tràm, Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Điểm tập kết lên cá Bãi Xếp: Khu phố 2, An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.