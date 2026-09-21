An Giang: Công an xã giúp dân thu hoạch lúa bị ngập nước

Khoảng 10.000 m² lúa hè thu của người dân tại tổ 1, ấp An Bình, đang đến kỳ thu hoạch nhưng bị ngập sâu trong nước gần 1m. Nước ngập sâu khiến máy gặt không thể tiếp cận để thu hoạch lúa. Nếu không kịp thời thu hoạch, nông dân có nguy cơ chịu thiệt hại lớn, thậm chí mất trắng mùa vụ.

CBCS Công an xã Hội An cùng các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an xã Hội An tham mưu lãnh đạo chính quyền địa phương xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.

Việc thu hoạch lúa kịp thời giúp người dân hạn chế thiệt hại.

Ngay sau đó, CBCS Công an xã Hội An phối hợp với Dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và đoàn viên thanh niên trực tiếp xuống đồng, thu hoạch, vận chuyển lúa giúp người dân.

Các lực lượng đã khẩn trương thu hoạch toàn bộ diện tích khoảng 10.000 m², góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản và công sức của người dân.