An Giang: Công an Vĩnh Hậu giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở

Ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thượng tá Thiệu Văn Đoàn, Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu cho biết, thời gian qua, Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã duy trì tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là buôn lậu, vận chuyển, mua bán hàng hóa trái phép.

Một trong những lực lượng hỗ trợ tích cực Công an xã trong công tác giữ gìn ANTT là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hiện xã Vĩnh Hậu có 12 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 42 thành viên.

Các tổ thường xuyên phối hợp với Công an xã, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình ngay từ địa bàn dân cư.

Công an xã Vĩnh Hậu thực hiện các bước thu thập thông tin hồ sơ cấp căn cước

Thông qua hoạt động tại cơ sở, lực lượng đã tiếp nhận 74 tin báo liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội; hỗ trợ giải quyết 17 vụ việc liên quan đến gây rối ANTT, mâu thuẫn trong nhân dân, bạo lực gia đình. Đây là những thông tin có ý nghĩa thiết thực, giúp lực lượng công an kịp thời xác minh, xử lý vụ việc, hạn chế phát sinh phức tạp.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm được chú trọng. Công an xã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức 7 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, thu hút 621 lượt người dân tham dự; vận động 91 lượt người dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Ban nhân dân các ấp tổ chức 45 buổi gặp gỡ 59 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn. Qua đó, tuyên truyền, vận động các đối tượng chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời quan tâm công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn có mặt sẵn sàng tại trụ sở Công an xã

Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên. Lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phối hợp tổ chức 235 lượt tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự công cộng. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện, giải tán 18 vụ với 81 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất ANTT và các tụ điểm tệ nạn xã hội khác.

Xác định tuần tra, kiểm soát là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tội phạm, Công an xã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra phối hợp và tuần tra đơn phương, tập trung tại những khu vực phức tạp về ANTT, địa bàn giáp ranh và các tuyến đường trọng điểm. Đặc biệt, vào thời điểm đêm khuya, lực lượng tăng cường tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh.

Song song với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Công an xã Vĩnh Hậu còn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ phục vụ người dân. Lực lượng tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, định danh tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã; thu nhận, tích hợp dữ liệu, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các giao dịch hành chính công.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng cháy, chữa cháy cũng được tăng cường. Công an xã phối hợp xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, mua bán không đúng quy định tại khu vực chợ và các tuyến giao thông trọng điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, gắn với xây dựng và duy trì các mô hình tự quản tại ấp, cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư.

Tham gia tuần tra giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân

Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Công tác tuyên truyền được chú trọng tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, qua đó góp phần phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở.

Theo Thượng tá Thiệu Văn Đoàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lực lượng Công an xã giữ vai trò tham mưu, nòng cốt.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình như “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Tổ phòng cháy, chữa cháy nhân dân”, mô hình “Hai an” về an ninh, trật tự và an sinh xã hội; đồng thời nâng cao hiệu quả các kênh kết nối, tiếp nhận thông tin từ nhân dân.

Anh Huỳnh Thẫm Y, ngụ ấp Vĩnh Bình, chia sẻ: “Công an xã thường xuyên tuần tra giúp bảo đảm an ninh, trật tự, hạn chế tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội, giúp người dân an tâm sinh sống, lao động. Các mô hình tự quản, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội được người dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ”.

Với những kết quả đạt được, Công an tỉnh và UBND xã Vĩnh Hậu đã khen thưởng 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Những kết quả này góp phần khẳng định hiệu quả của phương châm chủ động phòng ngừa, giải quyết vụ việc từ sớm, từ xa, ngay tại địa bàn dân cư.

Thời gian tới, Công an xã Vĩnh Hậu tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở; duy trì phối hợp tuần tra tại các tuyến, khu vực trọng điểm, giáp ranh.

Cùng với đó, các mô hình tự quản và kênh thông tin kết nối với người dân tiếp tục được củng cố, tạo điều kiện để nhân dân chủ động cung cấp thông tin, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn Vĩnh Hậu an toàn, ổn định.