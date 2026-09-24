An Giang còn thiếu khoảng 1.300 giáo viên

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Chiều 24/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến ngày 15/9, cả nước có 1.081.727 giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong biên chế. Sau sắp xếp các cơ sở giáo dục, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được bố trí làm giáo viên.

Tuy nhiên, do số học sinh và số lớp năm học 2026 - 2027 tăng so với năm học trước, các cấp học mầm non, phổ thông cả nước vẫn còn thiếu 97.897 giáo viên, giảm 6.619 giáo viên so với cuối năm học 2025 - 2026.

Để bổ sung đội ngũ, các trường công lập đang hợp đồng 49.648 giáo viên. Sau khi thực hiện hợp đồng, cả nước vẫn còn thiếu 48.249 giáo viên so với định mức.

Tại An Giang, năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 677 cơ sở giáo dục, với kế hoạch 24.950 nhóm, lớp. Theo định mức, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần gần 50.000 biên chế; số giáo viên thiếu theo nhu cầu ban đầu gần 4.000 người.

Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện điều tiết cán bộ quản lý sang làm công tác giảng dạy, đồng thời tuyển dụng 1.300 viên chức. Đến ngày 22/9, toàn ngành còn thiếu khoảng 1.800 biên chế so với định mức, trong đó khoảng 1.300 giáo viên.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh An Giang.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chuyển mạnh từ nhận diện thực trạng sang triển khai giải pháp cụ thể, quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm đủ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học.

Phó Thủ tướng yêu cầu có giải pháp căn cơ phát triển các cơ sở đào tạo sư phạm, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế và chương trình giáo dục phổ thông; rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo giáo viên phù hợp chuyển đổi số, sự phát triển của công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Các bộ, ngành liên quan hướng dẫn địa phương bố trí cán bộ quản lý, giáo viên dôi dư sau sắp xếp và cơ chế tài chính để tổ chức tuyển dụng ngoài biên chế. Các địa phương chủ động rà soát, điều tiết, điều động, tuyển dụng và sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên.