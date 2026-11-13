An Giang còn thiếu 1.342 giáo viên so với định mức

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 13/11, Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Đoàn công tác số 1), do Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Hà Dũng Hải làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh An Giang về chuyên đề giáo dục phổ thông.

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong điều kiện hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động dạy và học cơ bản ổn định; Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai từ lớp 1 đến lớp 12. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu chương trình ở cấp THCS đạt 97,76%, cấp THPT đạt 98,85%; học sinh của An Giang đạt 89 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, tỉnh đã sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn. Đến đầu năm học 2026 - 2027, số đầu mối cơ sở giáo dục công lập giảm từ 1.296 xuống còn 678, giảm 618 đầu mối, tương ứng 47,7%. Việc sắp xếp đồng thời hình thành 618 phân hiệu, bảo đảm học sinh tiếp tục đến trường, không làm gián đoạn việc học.

Đối với giáo dục vùng biên giới, tỉnh đã hoàn thành 3 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1, đưa vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027; 6 trường thuộc giai đoạn 2 đang được triển khai xây dựng, dự kiến phục vụ năm học 2027 - 2028.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành giáo dục tỉnh còn gặp khó khăn về nhân lực và điều kiện dạy học. Toàn tỉnh hiện thiếu 1.342 giáo viên so với định mức; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số nơi chưa đồng bộ. Một số dự án đầu tư giáo dục còn vướng thủ tục, ảnh hưởng tiến độ triển khai.

Tỉnh kiến nghị Trung ương bổ sung biên chế giáo viên phù hợp với quy mô học sinh và đặc thù địa bàn biên giới, hải đảo; đồng thời hỗ trợ nguồn lực đầu tư trường lớp, trang thiết bị và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Trưởng đoàn giám sát Hà Dũng Hải phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận sự chuẩn bị của tỉnh và những kết quả đạt được trong phát triển giáo dục phổ thông; đồng thời chia sẻ với những khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhu cầu đầu tư lớn.

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh rà soát, thống nhất số liệu giữa báo cáo và phụ lục, bổ sung những nội dung cần làm rõ; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục, chuẩn bị tốt chương trình, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và năm học 2026 - 2027.