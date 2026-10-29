An Giang còn hơn 500 trường hợp tàu cá mất kết nối VMS cần xử lý

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng eCDT để khai báo tàu cá cập, rời cảng; kiểm tra thông tin tàu, sản lượng thủy sản bốc dỡ và đối chiếu dữ liệu khai thác nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc. Nội dung tập huấn cũng đề cập các quy định quản lý tàu cá và thực hành thao tác trên hệ thống.

Theo ông Võ Văn Võ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang, toàn tỉnh hiện còn hơn 500 trường hợp tàu cá mất kết nối VMS cần kiểm tra, xác minh và xử lý.

Ông Võ đề nghị các xã, phường, đặc khu rà soát từng trường hợp, làm rõ hành vi vi phạm để lập biên bản, xử phạt hành chính khi đủ căn cứ; đồng thời phối hợp với lực lượng biên phòng và cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý, giám sát tàu cá.

Việc triển khai đồng bộ eCDT góp phần kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, giám sát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản, phục vụ công tác chống khai thác IUU.

THÙY TRANG