An Giang có thể xuất hiện “mù” do khói, bụi từ cháy rừng Indonesia

Hình ảnh chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh An Giang được giám sát bởi IQ Air ngày 28/9/2026

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, hiện tượng “mù” có thể xuất hiện trở lại trong những ngày tới khi điều kiện mưa giảm. Khói, bụi từ các đám cháy rừng ở Indonesia có khả năng phát tán, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và làm giảm tầm nhìn tại một số khu vực.

Hiện tượng này thường xuất hiện nhiều vào thời điểm từ ban đêm đến sáng sớm, nhất là khi điều kiện khí tượng làm các chất ô nhiễm tích tụ gần mặt đất.

Trước tình hình trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân khi ra đường, nhất là vào ban đêm và sáng sớm, cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế hít phải khói, bụi và các chất ô nhiễm trong không khí. Người lớn tuổi, trẻ nhỏ và những người nhạy cảm với ô nhiễm không khí cần hạn chế tiếp xúc lâu ngoài trời trong thời điểm xuất hiện mù.

Người dân cũng cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, chất lượng không khí và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe khi hiện tượng mù xuất hiện.