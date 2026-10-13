An Giang có hơn 156 tỉ đồng nợ bảo hiểm xã hội, 330 đơn vị khó thu hồi

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Lý Anh Thư làm trưởng đoàn làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo báo cáo, đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 352.258 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 18,86% lực lượng lao động trong độ tuổi; 239.075 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 12,8%. Cả hai chỉ tiêu đều vượt kế hoạch 9 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, việc thu hồi nợ tại các đơn vị không còn khả năng hoạt động vẫn là thách thức lớn. Trong số 330 đơn vị liên quan khoản nợ 67,896 tỉ đồng, có những đơn vị không còn người đại diện theo pháp luật, khiến việc xử lý và bảo đảm quyền lợi người lao động gặp khó khăn.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đặng Văn Nở phát biểu tại buổi làm việc.

Trước thực tế này, Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị hoàn thiện quy định về thanh tra, kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; xây dựng cơ chế xử lý các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nhưng không còn khả năng khắc phục. Ngành cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành đã giải quyết chế độ cho 74.383 người hưởng bảo hiểm xã hội; phối hợp tiếp nhận 27.193 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề; quản lý, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho 38.129 người. Tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/7/2025 đến 30/9/2026 là hơn 8.354,6 tỉ đồng.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, bà Lý Anh Thư đề nghị ngành bảo hiểm xã hội làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cấp chính quyền trong quản lý và tổ chức thực hiện chính sách, nhất là trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đề xuất giải pháp mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội và tham mưu chính sách hỗ trợ người dân tham gia bền vững.

Bà cũng yêu cầu chú trọng chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ các nhóm khó tiếp cận thông tin như người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xã đảo. Các kiến nghị tại buổi làm việc sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp để kiến nghị Quốc hội xem xét.