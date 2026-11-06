An Giang có hơn 15.600 học sinh học tiếng Khmer, Hoa, Chăm

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Lê Thanh Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Chiều 6/11, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang Lê Thanh Dũng chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc hỗ trợ dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 47/102 xã, phường, đặc khu tổ chức dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số. Hoạt động này ngày càng mở rộng về quy mô, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Toàn tỉnh tổ chức 693 lớp với 15.608 học sinh tham gia. Trong đó, tiếng Khmer có 578 lớp với 13.275 học viên; tiếng Hoa có 16 lớp với 267 học viên; tiếng Chăm có 99 lớp với 2.066 học viên. Quy mô tổ chức lớp học tăng qua từng năm. Đến năm 2025, số lớp tăng lên 461 lớp Khmer với hơn 12.500 học viên và 12 lớp chữ Hoa với khoảng 250 học viên.

Quang cảnh cuộc họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn. Cơ sở vật chất giữa các điểm dạy chưa đồng đều; một số chùa còn thiếu tài liệu dạy chữ Khmer, trong khi chữ Hoa và chữ Chăm chưa có hệ thống tài liệu thống nhất. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người dạy chưa kịp thời.

Năm 2026, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ được xác định hơn 4,55 tỷ đồng nhưng đến thời điểm báo cáo vẫn chưa được bố trí, phân bổ để thanh toán.

Đoàn giám sát kiến nghị UBND tỉnh sớm phân bổ kinh phí, quan tâm bổ sung sách giáo khoa, tài liệu, trang thiết bị và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.

Thảo luận tại cuộc họp, có ý kiến cho rằng các điểm dạy tiếng Hoa cơ bản đã đầy đủ cơ sở vật chất, vướng mắc chủ yếu tập trung ở 138 điểm dạy tiếng Khmer. Do Luật Quản lý tài sản công không cho phép điều chuyển trực tiếp tài sản (bàn ghế) của trường học sang cho các chùa hay cơ sở cộng đồng, đại biểu cho rằng UBND cấp xã thực hiện thanh lý các bộ bàn ghế cũ đã hết giá trị sử dụng tại các trường học trên địa bàn, sau đó hỗ trợ lại cho các điểm dạy học dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Điền giải trình về việc chậm cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số.

Có ý kiến đề nghị việc phân bổ kinh phí cần rõ ràng theo từng địa bàn thụ hưởng. Hiện nay, nguồn kinh phí đặc thù được phân bổ đều cho các xã, nhưng không phải xã nào cũng có lớp dạy tiếng dân tộc; nếu yêu cầu các xã tự trích từ nguồn chung này ra chi trả sẽ gây mất công bằng.

Đại biểu đề nghị khi xây dựng định mức phân bổ ngân sách năm 2027, Sở Tài chính và các Ban của HĐND tỉnh phải rà soát toàn bộ các nghị quyết đặc thù, chỉ rõ nguồn kinh phí cấp riêng cho từng địa bàn có thực hiện chính sách để các địa phương chủ động triển khai.