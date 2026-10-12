An Giang có hơn 120.700 đoàn viên công đoàn

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 12/10, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2026.

Toàn tỉnh hiện có 659 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với 120.743 đoàn viên/125.682 công nhân, viên chức, lao động. Đến cuối tháng 9, hoạt động công đoàn có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm.

Một số chỉ tiêu chưa đạt gồm: Phát triển đoàn viên đạt 56,15%; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đạt 85%; đối thoại, thương lượng nâng giá trị bữa ăn ca đạt 87,5%; bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn đạt 67,2%.

Đại diện công đoàn phường Mỹ Thới thảo luận tại hội nghị.

Các cấp công đoàn duy trì hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi, tín chấp vay ngân hàng với tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng, giúp đoàn viên trang trải khó khăn, sửa chữa nhà và mua sắm vật dụng thiết yếu.

Các cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 39 cá nhân.