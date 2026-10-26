An Giang: Cơ bản hoàn thành phê duyệt phương án xử lý nhà đất dôi dư

Trụ sở của Sở Dân tộc và Tôn giáo An Giang trên đường Trần Quang Diệu, phường Long Xuyên, An Giang ngừng hoạt động sau sáp nhập. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, An Giang rà soát, thống kê toàn diện trụ sở nhà, đất và có kế hoạch, phương án khai thác để tài sản công không bị lãng phí. Đến nay, toàn tỉnh có 7.014 cơ sở nhà, đất, trong đó có 5.859 cơ sở tiếp tục sử dụng ổn định và 1.155 cơ sở dôi dư. Hiện tỉnh đã hoàn thành phê duyệt phương án xử lý 1.154/1.155 cơ sở, còn 1 cơ sở đang hoàn thiện phương án.

Theo đó, tỉnh ưu tiên sử dụng cho mục đích công và an sinh xã hội 385 cơ sở, trong đó 253 cơ sở đã bàn giao và chính thức đưa vào sử dụng ổn định; 59 cơ sở đã bàn giao đang sửa chữa, cải tạo, bổ sung trang thiết bị; 60 cơ sở đã có quyết định điều chuyển, bố trí tái sử dụng của cấp có thẩm quyền nhưng đang chờ thực hiện bàn giao thực địa; 13 cơ sở đang rà soát hồ sơ, xử lý các thủ tục liên quan đến trả lại đất cho người dân, khiếu nại, tranh chấp, lấn chiếm và tiếp nhận tài sản để thực hiện phương án.

Tiếp đến, nhóm cho thuê ngắn hạn theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP là 682 cơ sở, nhằm tạo nguồn thu ngân sách trong khi chờ quy hoạch dài hạn. Toàn bộ các cơ sở này đều được kích hoạt quy trình thủ tục và xin ý kiến của Chủ tịch UBND cùng cấp. Đến nay, đã phê duyệt giá cho thuê đối với 644 cơ sở, thông báo việc cho thuê 633 cơ sở; 111 cơ sở nhà, đất đã ký kết hợp đồng cho thuê và bàn giao tài sản cho đối tác, với tổng giá trị hợp đồng hơn 55 tỷ đồng). Hiện không còn cơ sở nào trong nhóm này chưa triển khai phương án khai thác.

Cạnh đó, nhóm khai thác thương mại theo Luật Đất đai 87 cơ sở, đã phê duyệt danh mục khai thác 82 cơ sở, trong đó 8 cơ sở đã được phê duyệt giá khởi điểm và 1 cơ sở đã chính thức tổ chức thông báo khai thác. Hiện còn 5 cơ sở chưa phê duyệt danh mục do các cơ quan chuyên môn đang thẩm định điều kiện áp dụng theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, đồng thời phải thực hiện phương án xử lý công trình nhà xuống cấp, mất an toàn trước khi tổ chức đấu giá đất.

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, dù đạt được những kết quả tích cực, tiến độ đưa toàn bộ công sản vào vận hành trơn tru trên địa bàn tỉnh vẫn đang vấp phải những rào cản kỹ thuật và cơ chế pháp lý phức tạp.

Cụ thể đối với nhóm công sản ưu tiên cho mục đích công cộng, tiến độ ở một số địa phương bị kéo dài do phải phối hợp xử lý thủ tục trả lại đất có tài sản trên đất cho các tổ chức, cá nhân, phần lớn là các khu đất trước đây người dân tự nguyện hiến tặng để xây dựng trường học, trạm y tế, trụ sở ấp. Khi không còn nhu cầu sử dụng, việc hoàn trả mặt bằng đòi hỏi quy trình xác minh nguồn gốc đất, thẩm định hiện trạng tài sản gắn liền trên đất, cũng như giải quyết các đơn thư tranh chấp, khiếu kiện liên quan, mất nhiều thời gian.

Cùng đó, đối với 87 cơ sở thuộc diện khai thác theo Luật Đất đai và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP, trình tự chuẩn bị đấu giá theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 02/3/2026 của UBND tỉnh buộc phải tuân thủ nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt. Các khâu từ trích lục, đo đạc địa chính thực địa đến việc chuyển giao hồ sơ để Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thẩm định, tham mưu cấp thẩm quyền ban hành danh mục đấu giá diễn ra chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình tổ chức đấu giá.

Mặt khác, địa phương hiện vẫn chưa kịp thời ban hành chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà và các cơ chế hỗ trợ thuộc thẩm quyền cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ. Do thiếu vắng khung chính sách ưu đãi chính thức, nhiều nhà đầu tư khi tiếp cận thông tin mời thuê đã không thể tính toán đầy đủ phương án tài chính dài hạn, dẫn đến tâm lý e dè, chần chừ ký kết hợp đồng.

Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong thông tin, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác xử lý nhà, đất dôi dư và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sắp xếp, khai thác và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tài sản công được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, thất thoát hoặc bỏ trống gây lãng phí.

Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng các xã, phường, đặc khu tập trung hoàn tất thủ tục cho 137 cơ sở đang tồn đọng. Cụ thể là giải quyết dứt điểm 13 cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ tranh chấp, trả đất; khẩn trương hoàn thiện sửa chữa để đưa 59 cơ sở đã bàn giao vào vận hành; hoàn tất bàn giao thực địa đối với 60 cơ sở đã có quyết định điều chuyển và giải quyết xong vướng mắc thủ tục cho 5 cơ sở thuộc nhóm khai thác đất đai.

Tiếp đến, tỉnh đẩy mạnh công khai hóa thông tin các cơ sở cho thuê ngắn hạn theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnh để các tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, chính quyền cơ sở phải quản lý, bảo vệ chặt chẽ hiện trạng nhà, đất, kiên quyết ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, thất thoát, xuống cấp hay sử dụng sai mục đích.

Tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND cấp xã về trình tự thủ tục trả lại đất cho người dân và quy trình tổ chức đấu giá khai thác lâu dài theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cùng đó, Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách ưu đãi tiền thuê nhà theo thẩm quyền địa phương, đồng thời phối hợp rà soát các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn để đề xuất phương án cải tạo hoặc dỡ bỏ kịp thời.