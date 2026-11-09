An Giang có 628 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao đổi với thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh về sản phẩm tham gia dự thi.

Ngày 9/11, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức đánh giá các sản phẩm tham gia đợt 2 năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đến dự.

Trong 37 sản phẩm đăng ký đánh giá, có 18 sản phẩm nước mắm, 7 sản phẩm muối, 3 sản phẩm nước chấm, mắm nêm, 3 sản phẩm yến và các sản phẩm khô, tiêu, trà túi lọc, chả cá, thạch sương sáo. Tất cả đều thuộc nhóm thực phẩm. Các chủ thể tham gia gồm 8 công ty, doanh nghiệp và 5 hộ sản xuất, kinh doanh.

Đặc khu Phú Quốc có số lượng sản phẩm tham gia nhiều nhất, tập trung ở các nhóm nước mắm, muối, mắm nêm và tiêu. Các địa phương còn lại có sản phẩm dự thi gồm Rạch Giá, Mỹ Thuận, Tân Châu, Mỹ Đức, Tiên Hải, Châu Phong, Long Điền và Định Mỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao quyết định cho các chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Các chủ thể có sản phẩm được công nhận 3 sao OCOP cấp tỉnh.

Dịp này, Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2025 và đợt 1 năm 2026.

Trong đó, đợt 2 năm 2025, tỉnh công nhận 2 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh nước mắm Thanh Quốc; 19 sản phẩm đạt 3 sao và các sản phẩm đạt 4 sao của 5 chủ thể.

Đợt 1 năm 2026, tỉnh công nhận 7 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh nước mắm Thanh Quốc và Công ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn; 7 sản phẩm đạt 3 sao của 4 chủ thể và 1 sản phẩm đạt 4 sao.

Đến nay, toàn tỉnh có 628 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên, gồm 14 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 63 sản phẩm đạt 4 sao, 541 sản phẩm đạt 3 sao và 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị Hội đồng đánh giá xem xét toàn diện từng sản phẩm, bảo đảm khách quan, công tâm, đúng quy định và tiêu chí OCOP. Các chủ thể sản xuất cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất, mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Việc đạt hạng sao OCOP là động lực để các chủ thể tiếp tục phát triển sản phẩm bền vững, không phải đích đến cuối cùng.